¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”

Brenda Bezares y Laysha se sinceraron en ¿Apostarías por mí?, donde revelaron por fin si siguen peleadas tras el castigo que recibieron los Bezares.

Valeria Contreras N.
Video Laysha y Brenda aseguran que limaron asperezas

Brenda Bezares y Laysha impactaron con sus declaraciones, luego de que destaparon en ¿Apostarías por mí? si seguían peleadas tras el castigo que recibieron los Bezares por su culpa.

Tanto la esposa de Mario Bezares como la pareja de El Malito fueron cuestionadas por Alejandra Espinoza, quien sin tapujos les preguntó si todavía tenían diferencias.

¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Esto dijeron

La conductora de ¿Apostarías por mí? no dudó en preguntarle a Brenda Bezares: “En tu desahogo, ¿te quedaste con ganas de decirle algo?”.

Ante los cuestionamientos, la esposa de Mario Bezares indicó que no tiene ningún problema con Laysha, pues lograron solucionar las cosas.

“No, anoche lo platicamos y al final nos abrazamos y todo, ¿verdad? No sé si tengas algo que decirme, pero no”, indicó.

Al escuchar las palabras de Brenda Bezares, Laysha se unió a la conversación y confirmó que aclararon la situación.

Ayer platicamos, yo le expresé lo que sentía, ella me dijo y hoy en la mañana mira ya, respiramos, es un nuevo día, Brendita ya no está en la bodega. Yo estoy bien, hace dos días dije ‘se acabó la alarma, ya no tengo que hacer nada, Rubí cocina bien padre’”, aseguró.

Alejandra Espinoza reaccionó a las palabras de Laysha y Brenda Bezares, señalando: “Borrón y cuenta nueva”.

Para dejar claro que ya no existen diferencias entre ella y Laysha, la esposa de Mario Bezares comentó: “Sobre todo que todas las buenas relaciones son de quién las trabaja y a veces tiene que haber ese tipo de fricciones para que una relación se fortalezca”.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

