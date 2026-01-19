TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alina hace fuerte reclamo a Jim tras quedar nominados en ¿Apostarías por Mí? y le recrimina: "se supone que tú eres el joven"

Tras enfrentar dos complicados desafíos, Jim y Alina se convirtieron en la primera pareja nominada del reality

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡Alina y Jim son los primeros nominados de ¿Apostarías por mí?!

Este lunes 19 de enero se vivió el primer Desafío de Parejas en ¿Apostarías por Mí? y las Apuestas Cruzadas, donde los resultados fueron sumamente sorprendentes.

Para empezar, el desafío extremo lo ganaron Breh y Franco, quienes lo completaron en un increíble tiempo de 1:40 minutos. Además, Tiby Camacho y José Medina apostaron a que la pareja de peor desempeño sería Alina y Jim. Su predicción fue muy atinada.

Alina Lozano y Jim Velásquez discuten tras ser nominados en ¿Apostarías por Mí?

Las dos parejas con peor desempeño debían enfrentarse en otro desafío, la que perdiera automáticamente se colocaba en riesgo de eliminación. Dichas parejas fueron Gigi y David, quienes hicieron un tiempo de 8:39 minutos; y Jim y Alina, con un total de 10:04 minutos.

En el show en vivo se definió quién de ellos se iría directo a nominación. Gigi y David triunfaron en el desafío de "Confianza Ciega", por lo que Alina y Jim podrían ser eliminados de la competencia.

Tras regresar a la villa, 'Los Únicos' se mostraron cabizbajos y empezaron a pedir apoyo de sus fans para que los salven y quedarse más tiempo en ¿Apostarías por Mí? La pareja se mostró muy unida hasta que Jim le pidió a Alina que se tomara su Ensure.

¿Por qué lo voy a tomar? Pues tómalo tú también. El (desafío) de ahorita lo guiabas tú y fuiste muy lento, mi amor. Yo soy la ancestral y se supone que tú eres el joven", le reclamó Alina a Jim.


El joven influencer trató de explicar lo que había sucedido, pero Alina le comentó que no tenía que estar cuidando en cada paso. La pareja continúo discutiendo, pues Jim le recalcaba que debía cuidar su memoria, a lo que la actriz explotó y mandó un mensaje al público.

No me molestes, Jim. Si se pudiera que solamente me salven a mí", exclamó Alina.


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

