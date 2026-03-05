¿Apostarías por mí? Breh y Nuja intentan defender a Malito tras confrontación con Laysha: "Está enviciado con el juego" Las mujeres de Rebelión analizaron la confrontación que Laysha y Malito tuvieron tras la reacción de él ante el desafío impuesto por el Anfitrión.

Video Breh y Nuja DISCUTEN si actuó mal el Malito con su decisión

Breh y Nuja intentaron descifrar la pelea de Malito y Laysha luego de que él fue el único dispuesto a aceptar el desafío impuesto por el Anfitrión, que consistía en estar pegado a otro integrante que no fuera su pareja prácticamente todo el día.

"Él no pensó más allá de 'vamos en una racha, vamos a ganar'. Siento que está muy enviciado con el juego porque van en una buena racha y no pensó", expresó Breh.

También contó que habló con Laysha y le dijo que, aunque ella no se lleva bien con Malito, estaba segura de que había actuado desde un interés por el juego.

"Se dejó ir por ahí: 'debe estar fácil no dormimos'", indicó.

Nuja especuló sobre el pensamiento que Malito pudo tenner sobre el desafío desde un punto en el que buscaría la manera de no dormir o de mantenerse en pareja.

"Siento que él en específico lo vio desde el lado del juego", especuló.

Ambas coincidieron en que entendían la reacción de Laysha, destacando que para tomar una decisión así tendrías que tener mucha confianza con tu pareja.

"Yo tengo mucha confianza en Franco y sé que no nos pondría en riesgo, pero acá, llevan poco tiempo, están trabajando muchas cosas con Malito. Laysha está como sosteniendo, son como muchas cosas", manifestó.

Nuja pudo entender la postura de Laysha ante la reacción de Malito, asegurando que él debió priorizar a su pareja antes que al juego.

"Pero él todavía no sabe priorizar las cosas, como que no entiende, y por querer tener una buena intención, se nubló de lo importante", respondió Breh.

