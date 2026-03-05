TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Breh y Nuja intentan defender a Malito tras confrontación con Laysha: "Está enviciado con el juego"

Las mujeres de Rebelión analizaron la confrontación que Laysha y Malito tuvieron tras la reacción de él ante el desafío impuesto por el Anfitrión.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Breh y Nuja DISCUTEN si actuó mal el Malito con su decisión

Breh y Nuja intentaron descifrar la pelea de Malito y Laysha luego de que él fue el único dispuesto a aceptar el desafío impuesto por el Anfitrión, que consistía en estar pegado a otro integrante que no fuera su pareja prácticamente todo el día.

"Él no pensó más allá de 'vamos en una racha, vamos a ganar'. Siento que está muy enviciado con el juego porque van en una buena racha y no pensó", expresó Breh.

PUBLICIDAD

También contó que habló con Laysha y le dijo que, aunque ella no se lleva bien con Malito, estaba segura de que había actuado desde un interés por el juego.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro"
1 mins

Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro"

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”
2 mins

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”

¿Apostarías por Mí?
Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”
2 mins

Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”

¿Apostarías por Mí?
Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"
2 mins

Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"

¿Apostarías por Mí?
¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó
2 mins

¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó

¿Apostarías por Mí?
Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión
1 mins

Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?
1 mins

¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?

"Se dejó ir por ahí: 'debe estar fácil no dormimos'", indicó.

Nuja especuló sobre el pensamiento que Malito pudo tenner sobre el desafío desde un punto en el que buscaría la manera de no dormir o de mantenerse en pareja.

"Siento que él en específico lo vio desde el lado del juego", especuló.

Ambas coincidieron en que entendían la reacción de Laysha, destacando que para tomar una decisión así tendrías que tener mucha confianza con tu pareja.

"Yo tengo mucha confianza en Franco y sé que no nos pondría en riesgo, pero acá, llevan poco tiempo, están trabajando muchas cosas con Malito. Laysha está como sosteniendo, son como muchas cosas", manifestó.

Nuja pudo entender la postura de Laysha ante la reacción de Malito, asegurando que él debió priorizar a su pareja antes que al juego.

"Pero él todavía no sabe priorizar las cosas, como que no entiende, y por querer tener una buena intención, se nubló de lo importante", respondió Breh.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX