apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Franco y Breh analizan a quien nominarán en el Cara a Cara, ¿romperán su pacto con Ale y Beta?

'Los Épicos' hicieron una petición a Rebelión, pero tras la nominación de Adrián y Nuja, su pacto podría quebrarse

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Breh está arrepentida de no haber aceptado el Desafío del Anfitrión

Estamos en la semana semifinal de ¿Apostarías por Mí? y las seis parejas tendrán que enfrentarse nuevamente en el Cara a Cara, donde más que decir los motivos por los que quieren eliminar a una de las parejas, las estrategias están en juego.

Por segunda semana consecutiva, dos parejas de Team Rebelión ya están colocadas en el cuadro de nominados, por lo que se pretende que busquen subir a alguien de Pueblo y asegurar que René y Rubí lleguen a la semana final.

¿Franco y Breh dudan en nominar a alguien de Team Pueblo?

Hace unos días, Breh y Franco le pidieron a su equipo que no nominaran a Beta y a Alejandra, ya que él tiene un pacto de fidelidad con el deportista y piensa que son la pareja que más merece ganar el reality por sus valores.

Si queda en manos de nosotros subir a alguien en el Cara a Cara, súbanme con 'Mayito'. Como segunda opción, con Laysha y 'El Malito'.
Franco


Aunque Rubí dijo que iba a cumplir su petición, Adrián empezó a mover sus piezas tras quedar nominado, nuevamente, por el público. En su lógica, el cubano piensa que ya no es garantía irse a la placa con Mario y Brenda, pues ya demostraron que puede regresar con el apoyo de los fans.

Laysha y 'El Malito' también han regresado varias veces de la placa, por lo que su única opción viable es irse por Ale y Beta, pese a que también han sacado a parejas de Rebelión. Franco y Breh quedaron con muchas dudas, por lo que platicaron en privado, qué es lo que podrían hacer en el Cara a Cara.

¿Por quién vamos a ir? ¿Por Ale y Beta? Me tiene nervioso este tema. Yo creo que si nos paramos enfrente y les decimos que: 'íbamos por 'Mayito' realmente'. Creo que les va a dar risa.
Franco


Breh le propuso que, en caso de que pase primero Adrián o René, hagan lo mismo que ellos para no gastar votos. También le comentó que deberán esperar hasta la noche para ver si es nominación normal o habrá una dinámica extra en el Cara a Cara.

Video ¿TRAICIONARÁN A REBELIÓN? Franco y Breh dudan en nominar a Pueblo


No te pierdas la SEMANA SEMIFINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

