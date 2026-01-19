TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares

Tras el primer Desafío de Parejas, Franco y Breh fueron los ganadores de este intenso desafío en donde la confianza fue el principal elemento para ganar.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Así lucen las románticas y lujosas habitaciones de los famosos en ¿Apostarías por mí?

Tras el primer 'Desafío de Parejas' dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí? las 12 parejas apostaron por el desempeño de sus compañeros, es decir, tuvieron que apostar por la pareja que peor se desempeñaría en dicho desafío.

Así fue como las 12 parejas: Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Franco Tradardi y Breh, Jim Velásquez y Alina Lozano, Gigi Ojeda y David Leal, Tiby Camacho y José Medina, René Strickler y Rubí Cardozo, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, El Malito y Laysha y Mario y Brenda Bezares, realizaron el increíble Desafío de Parejas.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas con los mejores tiempos en el 'Desafío de Parejas'
3 mins

'¿Apostarías por Mí?: Estas son las parejas con los mejores tiempos en el 'Desafío de Parejas'

¿Apostarías por Mí?
¿Hoy habrá pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!
1 mins

¿Hoy habrá pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!

¿Apostarías por Mí?
¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?
1 mins

¿Mario Bezares se negará a hacer desafíos físicos? Esto reveló en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte hace candente propuesta a Nuja; ¿se esconderán para tener privacidad?
1 mins

Adrián Di Monte hace candente propuesta a Nuja; ¿se esconderán para tener privacidad?

¿Apostarías por Mí?
Jim confiesa que sigue lidiando con malos comentarios por su relación con Alina: "Que me está chupando la juventud"
2 mins

Jim confiesa que sigue lidiando con malos comentarios por su relación con Alina: "Que me está chupando la juventud"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona
2 mins

Brenda Bezares le llama la atención a Mario Bezares por hacer algo malo frente a las cámaras: él reacciona

¿Apostarías por Mí?
Alina impide que Jim conviva con el resto de las parejas, y, alejados de todos, dice: "Cómo eres de mentiroso"
2 mins

Alina impide que Jim conviva con el resto de las parejas, y, alejados de todos, dice: "Cómo eres de mentiroso"

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares se enfrenta a René Strickler y, frente a todos, le dice: “Me va a dar mucha pena vencerte”
2 mins

Mario Bezares se enfrenta a René Strickler y, frente a todos, le dice: “Me va a dar mucha pena vencerte”

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por mí? El Anfitrión aparece frente a las parejas y hace una advertencia: "No somos amigos"
2 mins

¿Apostarías por mí? El Anfitrión aparece frente a las parejas y hace una advertencia: "No somos amigos"

¿Apostarías por Mí?
¿Adrián Di Monte se hizo pipí en la cama? Revela lo que pasó y la reacción de su esposa Nuja: “Me va a dejar”
2 mins

¿Adrián Di Monte se hizo pipí en la cama? Revela lo que pasó y la reacción de su esposa Nuja: “Me va a dejar”

¿Apostarías por Mí?

Franco y Breh

es

la pareja ganadora del 'Desafío de parejas' y del bonus extra

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Franco y Breh obtuvieron el mejor tiempo en el Desafío de Parejas en donde demostraron la gran confianza que tienen el uno en el otro de poder ganar cualquier desafío de pareja. Con el siguiente tiempo:

Franco y Breh: 1 min con 40 seg. Venciendo a las 11 parejas competidoras.

Sigue disfrutando de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?Reality show

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX