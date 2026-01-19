¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': Franco y Breh ganan el 'Desafío de Parejas' y se llevan bonus extra de 3 mil dólares Tras el primer Desafío de Parejas, Franco y Breh fueron los ganadores de este intenso desafío en donde la confianza fue el principal elemento para ganar.

Video Así lucen las románticas y lujosas habitaciones de los famosos en ¿Apostarías por mí?

Tras el primer 'Desafío de Parejas' dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí? las 12 parejas apostaron por el desempeño de sus compañeros, es decir, tuvieron que apostar por la pareja que peor se desempeñaría en dicho desafío.

Así fue como las 12 parejas: Raúl Molinar “El Pelón” y Laura Elena Carreón, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, Franco Tradardi y Breh, Jim Velásquez y Alina Lozano, Gigi Ojeda y David Leal, Tiby Camacho y José Medina, René Strickler y Rubí Cardozo, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, El Malito y Laysha y Mario y Brenda Bezares, realizaron el increíble Desafío de Parejas.

Franco y Breh obtuvieron el mejor tiempo en el Desafío de Parejas en donde demostraron la gran confianza que tienen el uno en el otro de poder ganar cualquier desafío de pareja. Con el siguiente tiempo:

Franco y Breh: 1 min con 40 seg. Venciendo a las 11 parejas competidoras.