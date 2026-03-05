¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Así nominaron las parejas en el último Cara a Cara del reality El Dominó de la Sentencia hizo que las parejas deshicieran sus estrategias y tuvieran que dar sus votos desde el corazón

Video Malito en DESACUERDO con estrategia del Team Pueblo

En este Cara a Cara las parejas se percataron que deben de dejar atrás sus alianzas y empezar a jugar con su pareja para ganar ¿Apostarías por Mí? Como no lo entendieron de esa manera durante todo el reality, El Anfitrión les dio un impulso.

En la Arena de Nominación las parejas conocieron que ahora se enfrentarían a votos en solitario y la suerte del 'Dominó de la Sentencia', donde unas fichas fijaron el destino de las parejas, modificando por completo sus votos.

Así votaron las parejas en la semana semifinal de ¿Apostarías por Mí?

Pese a que tuvieron parejas fijas para nominar, el Dominó de la Sentencia hizo de las suyas y varios nombres salieron a colación en este Cara a Cara extremo. Hay que tener en cuenta que Adrián, Nuja, Breh y Franco no pudieron recibir votos, pero sí votar.

Así repartieron sus votos las parejas:

Laysha y 'El Malito' votaron por Rubí y Mario, respectivamente.

René y Rubí votaron por 'El Malito' y Alejandra, respectivamente.

Beta y Ale votaron por René y Laysha, respectivamente.

Breh y Franco votaron por Ale y 'El Malito', respectivamente.

Mario y Brenda votaron por René y Ale, respectivamente.

Nuja y Adrián votaron por Ale y 'El Malito', respectivamente.

Estas son las parejas que recibieron más votos en el séptimo Cara a Cara

Las parejas que recibieron más votos, rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? fueron:

Laysha y 'El Malito': 16 votos

Rubí y René: 11 votos

Alejandra y Beta: 13 votos

Mario y Brenda: 3 votos

Tras el Cara a Cara, la pareja más votada, que va a nominación, es la de Laysha y 'El Malito'. Falta la decisión de Gigi y David con su revancha.

