¿Apostarías por mí? Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro" La pareja compartió que tiene planes de pronto agrandar la familia y que incluso ya tiene cubierto el procedimiento de reproducción asistida.



Video Nuja y Adrián comparten su ilusión por convertirse en padres

Adrián Di Monte y Nuja compartieron con René, Rubí, Franco y Breh sus deseos de pronto convertirse en padres.

Luego de que Rubí reveló que se convirtió en mamá de su hijo menor a los 36 años, Adrián le dijo a Nuja que ella tiene 33 años y está en muy buen momento para agrandar la familia.

PUBLICIDAD

"No hay manera de que haya un pilón si me voy a embarazar a los 33 o a los 34", respondió Nuja.

Adrián destacó que el destino es incierto y no pueden asegurar el futuro.

"Tú que sabes, si no te vas a operar ni nos vamos a cuidar. Yo no me voy a estar cuidando y tú tampoco, hay que montar a pelo", dijo en tono de broma.

"Adrián, ¿no te da vergüenza?", reaccionó Nuja.

El actor también se mostró ilusionado por tener una familia grande con Nuja, destapando que buscarían un embarazo múltiple .

"Aparte le vamos a tirar a dos", dijo.

Nuja mencionó que no quiere asegurar algo que aún es incierto.

"Ya no lo quiero estar diciendo, capaz nos mandan uno, nos mandan dos, tres o ninguno", manifestó.

Breh preguntó a la pareja si sus planes de convertirse en papás los tenían desde antes de entrar a La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

"Sí, los estamos buscando, pagamos desde 2025, pagamos el in vitro", compartió Nuja.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!