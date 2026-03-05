TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Adrián y Nuja revelan que están buscando un embarazo múltiple: "Pagamos el in vitro"

La pareja compartió que tiene planes de pronto agrandar la familia y que incluso ya tiene cubierto el procedimiento de reproducción asistida.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
add
Síguenos en Google
Video Nuja y Adrián comparten su ilusión por convertirse en padres

Adrián Di Monte y Nuja compartieron con René, Rubí, Franco y Breh sus deseos de pronto convertirse en padres.

Luego de que Rubí reveló que se convirtió en mamá de su hijo menor a los 36 años, Adrián le dijo a Nuja que ella tiene 33 años y está en muy buen momento para agrandar la familia.

PUBLICIDAD

"No hay manera de que haya un pilón si me voy a embarazar a los 33 o a los 34", respondió Nuja.

Adrián destacó que el destino es incierto y no pueden asegurar el futuro.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”
2 mins

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”

¿Apostarías por Mí?
Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”
2 mins

Rubí le hace el feo a René Strickler; se niega a hablar con él: “No me importa eso”

¿Apostarías por Mí?
Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"
2 mins

Laysha rompe en llanto con las mujeres de Rebelión tras conocer que 'El Malito' aceptó el desafío del Anfitrión: "me lastimó mucho"

¿Apostarías por Mí?
¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó
2 mins

¡La cita se acabó! Malito se queda solo en el jacuzzi por berrinche de Laysha: Esto fue lo que pasó

¿Apostarías por Mí?
Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión
1 mins

Las parejas rechazan hacer el desafío ‘Amarrados’ y son sancionados severamente por el Anfitrión

¿Apostarías por Mí?
Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'
1 mins

Adrián y Nuja son la segunda pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’
1 mins

Laysha y El Malito rompen las reglas y son sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?
1 mins

¡VOTA ya! Los Bezares y Nuja y Adrián están en riesgo de nominación, ¿quién quieres que suba al cuadro?

¿Apostarías por Mí?
Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

Franco y Breh ganan el bono y la apuesta por el desafío y así mueven el ranking en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?
¡Tu voto decide! Elige qué pareja será nominada hoy en ‘¿Apostarías por Mí?’
2 mins

¡Tu voto decide! Elige qué pareja será nominada hoy en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?

"Tú que sabes, si no te vas a operar ni nos vamos a cuidar. Yo no me voy a estar cuidando y tú tampoco, hay que montar a pelo", dijo en tono de broma.

"Adrián, ¿no te da vergüenza?", reaccionó Nuja.

El actor también se mostró ilusionado por tener una familia grande con Nuja, destapando que buscarían un embarazo múltiple .

"Aparte le vamos a tirar a dos", dijo.

Nuja mencionó que no quiere asegurar algo que aún es incierto.

"Ya no lo quiero estar diciendo, capaz nos mandan uno, nos mandan dos, tres o ninguno", manifestó.

Breh preguntó a la pareja si sus planes de convertirse en papás los tenían desde antes de entrar a La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

"Sí, los estamos buscando, pagamos desde 2025, pagamos el in vitro", compartió Nuja.

No te pierdas las ÚLTIMAS SEMANAS de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX