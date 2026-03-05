¿Apostarías por mí? Esto se dijeron las parejas en el Cara a Cara rumbo a la gran final de ¿Apostarías por Mí? Pese a que estamos en la semifinal de ¿Apostarías por Mí? las parejas todavía tienen mucho que decirse frente a frente

Video Beta se convirtió con Laysha en el hermano mayor para tranquilizarla

Aunque las parejas de ¿Apostarías por Mí? temían que El Anfitrión les pondría una dinámica en el Cara a Cara, no tenían idea de lo que les esperaba en la Arena de Nominación, donde entró en juego el 'Dominó de la Sentencia'.

Ahora las parejas, en solitario debieron decir a quien quieren ver nominado, su pareja hizo lo mismo pero con alguien diferente. Eso fue sólo el inicio de la dinámica, pues el dominó entraría en la ecuación un poco después.

Así fue el Cara a Cara extremo en la semana semifinal de ¿Apostarías por Mí?

Para tenerlo un poco más claro, se mencionó a la pareja que tenía el turno de votar. Primero pasó

uno de los dos y dijo a quién le daba su voto, no a una pareja, sino a una sola persona. Luego

se llamó al otro miembro de la pareja para que diga a qué otra persona le daba su voto.

Aunque los cara a cara fueron individuales, el voto contó para la pareja, por lo que no pudieron votar por la misma pareja. Cuando los dos integrantes de la pareja que llamaron ya hicieron su cara a cara, tomaron juntos una ficha del "Dominó de la Sentencia".

Los puntos que la ficha tuviera en color rosa serían los puntos que dio la mujer, y los puntos

azules fueron los del hombre. Si la ficha de dominó estaba en blanco, evidentemente los votos en fueron a cero.

Teniendo esto en cuenta, y que ya no se puede dar votos a Adrián, Nuja, Franco y Breh, pero ellos sí pueden votar. Así que las parejas nominaron de la siguiente manera en este Cara a Cara extremo:

1. Laysha votó por Rubí, porque quiere ver a Team Rebelión en la placa y no considera justo que estén en la final, además de que son muy buenos en los desafíos; y 'El Malito' votó por Mario, porque ya ha ganado un reality y quiere que alguien más tenga esta oportunidad, aunque no quería hacerlo. Su ficha de dominó indicó que se le daban 4 puntos a Rubí y 3 a Mario.

2. René votó por 'El Malito' porque él había aceptado el desafío de El Anfitrión y no le gusta cómo trata a Laysha; y Rubí votó por Alejandra, pues no quiere que llegue a la final porque no hicieron bien los juegos. Su ficha indicó que van 6 votos para El Malito y 2 para Alejandra.

3. Beta votó por René pues le dolió que el día de las velas se enfocó en marcarles los errores que tuvieron durante la prueba; y Alejandra votó por Laysha, por el juego porque en realidad quiere que llegue a la final con Pueblo. Su ficha indicó que van 5 puntos a René y 3 a Laysha.

4. Breh votó por Ale ya que no quieren que ganen como parte de una estrategia; y Franco votó por 'El Malito', pues le costó trabajo entenderlo pero le gusta la persona que ha conocido en los últimos días, aunque empezaron con el pie izquierdo. Su ficha indicó que van 3 puntos a Ale y 1 a 'El Malito'.

5. Mario votó por René pues es la única opción y porque le gustaría verlo en la placa y que sienta cómo lo está recibiendo el público; y Brenda votó por Ale, pues no le quedaba más opción aunque quería bombardear a las mujeres de Rebelión. Su ficha indicó 2 votos para René y 4 para Alejandra.

6. Nuja votó por Ale porque quiere que suban a la placa con Rebelión; Adrián votó por 'El Malito', aunque no tiene nada en contra de él, pero aceptó el desafío de El Anfitrión. Su ficha indicó 4 puntos a Ale y 6 a 'El Malito'.

No te pierdas la SEMANA SEMIFINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!