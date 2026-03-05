TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha; revela que está hartando a El Malito: “Van a decir ‘ya no aguanto’”

Mario Bezares se sinceró sobre la actitud de Laysha dentro de ¿Apostarías por mí?, señalando que está ‘histérica’ y cómo El Malito ya cambió su actitud con ella.

Por:Valeria Contreras N.
Por:Valeria Contreras N.
Video Mayito cree que Laysha debe bajarle tres rayitas porque está muy histérica

Mario Bezares no se calló más y rompió el silencio sobre la actitud de Laysha en los últimos días, señalando que está “histérica”.

El esposo de Brenda Bezares reveló que el comportamiento de la joven en ¿Apostarías por mí? se está saliendo de control e, incluso, aseguró que El Malio “se está rebelando”.

Mario Bezares llama ‘histérica’ a Laysha: hace fuerte confesión

Dentro de la habitación corazón, Mario Bezares decidió sincerarse sobre Laysha, asegurando que tenía que controlar su carácter.

Ustedes que están cerca de Laysha dile que le baje tres rayas ya, está muy histérica, ya todo le molesta, ya al pobre Malito lo trae de punching bag y El Malito ya se está rebelando… Hasta el mosquito le molesta, dices ‘ya estuvo’”, comentó.

El comediante dejó claro que no está de acuerdo con la forma en que se está comportando Laysha, a quien aseguró ha visto de mal humor.

“Está reventando y no es nada bueno para ellos, ya la he visto de mal humor, cotorrea tantito y luego pum, somos un equipo y tenemos que cuidarnos”, indicó.

Mario Bezares destacó que esas actitud están mermando su relación con El Malito, quien indicó “va a respingar”.

Está mermando tu relación, va a llegar un momento en que se van a salir y van a decir ‘ya no aguanto’ y El Malito va a respingar y va a decir ‘ya no quiero’; entonces no es conveniente”, precisó.

Brenda Bezares escuchó las palabras de su esposo y las apoyó, destacando que le hizo un comentario a Laysha.

“Yo sí le dije ‘ya, estás enojándote mucho’ y está repelando mucho con el Anfi”, señaló la esposa de Mayito.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

