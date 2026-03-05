¿Apostarías por mí? ¡Otra dinámica inesperada en el Cara a Cara!: En esto consiste el Dominó de la Sentencia En el penúltimo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, las parejas deberán enfrentarse al azar y sus estrategias se modificarán en la Arena de Nominación

El Cara a Cara es una de las dinámicas más fuertes de ¿Apostarías por Mí? pues es aquí donde las parejas nominan a una de ellas, además de que tienen fuertes enfrentamientos que sacuden a la villa.

En los últimos encaramientos, las parejas han tenido dinámicas inesperadas que cambian el rumbo de las nominaciones y, por supuesto, en la semana semifinal no será la excepción y sus estrategias se van a tambalear.

Este es el Dominó de la Sentencia, la dinámica que enfrentarán las parejas en el Cara a Cara

Las parejas trataron de adivinar qué es lo que ocurriría en este Cara a Cara, pero no se esperaban el Dominó de la Sentencia. Alan Tacher adelantó en el show de qué trata.

La mecánica es la siguiente: se mencionará a la pareja que tiene el turno de votar. Primero pasará

uno de los dos y dirá a quién le da su voto, no a una pareja, sino a una sola persona. Luego

llamará al otro miembro de la pareja para que diga a qué otra persona le dará su voto.

Aunque los cara a cara son individuales, el voto cuenta para la pareja, por lo que no pueden votar por la misma pareja.

Cuando los dos integrantes de la pareja que llamaron ya hayan hecho su cara a cara, tomarán juntos una ficha del "Dominó de la Sentencia" y podrán verla para luego mostrarla a la cámara.

Los puntos que la ficha tenga en color rosa serán los puntos que habrá dado la mujer, y los puntos azules serán los que habrá dado el hombre. Si la ficha de dominó está en blanco, evidentemente serán votos en cero.

Es importante mencionar que cuando regresen a su lugar, no pueden decir nada de su ficha. Además, nuevamente habrá dos o más parejas nominadas tras el Cara a Cara. ¿Quiénes acompañarán a Franco, Breh, Adrián y Nuja a la placa?

