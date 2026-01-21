TV SHOWS
Alan Tacher impone elegancia con sus looks en ¿Apostarías por Mí?; así ha conquistado al público

El conductor se ha robado todas las miradas durante los shows del reality, consolidándose como uno de los conductores con mejor estilo de la televisión internacional.

Video Jim y Alina juegan con la mente fría y ¡ya tienen en la mira a sus nominados!

Apenas en sus primeros programas , ‘¿Apostarías por Mí?’ ya ha dado mucho de qué hablar. La primera pareja nominada, Alina y Jim, encendió la tensión dentro de la villa y dejó claro que el drama y las apuestas estarán a la orden del día. Sin embargo, no sólo los participantes han captado la atención del público, el estilo impecable de Alan Tacher también se ha viralizado en redes sociales.

Desde el estreno del reality, el querido conductor ha impactado con una serie de looks que combinan elegancia, seguridad y un toque moderno.

Alan Tacher continúa con una racha de estilo en ‘¿Apostarías por Mí?’

Esta noche de miércoles en la Segunda Apuesta de la semana, el querido conductor lució un traje clásico color grey que combinó perfecto con una camisa blanca. Demostrando que su estilo es impecable y en cada show luce espectacular.

Pero esta buena racha fashionista no es casualidad. Fue este pasado martes, cuando Alan deslumbró con un traje de silueta clásica y corte entallado, una elección que estilizó su figura y reflejó autoridad frente a las cámaras. Sobrio, sofisticado y con presencia, su atuendo lo colocó como uno de los grandes protagonistas de la noche.

¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta.

Alan Tacher.
Alan Tacher.


Pero Alan ya había marcado tendencia al apostar por un saco blanco, una prenda arriesgada y luminosa que rompió con lo tradicional. El look logró un balance perfecto entre modernidad y elegancia, demostrando que el conductor sabe innovar sin restarle protagonismo a la intensidad del juego.

Con cada aparición, Alan Tacher confirma que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales, no solo por su conducción sólida y carisma, sino también por un estilo que conecta con la audiencia y eleva la imagen del reality.

¿Apostarías por Mí? está basado en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International, y es producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te lo pierdas:

  • 8P/7C/5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA
  • 7:00 p.m. por ViX México
  • 9:00 p.m. por Las Estrellas
