¿Apostarías por mí? Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes” Alina Lozano no se calló más y frente a las cámaras de ¿Apostarías por mí? lanzó fuerte regaño a Jim Velásquez, quien no aguantó más y así le contestó. ¿Qué pasó?



Video ¡Debes comer más! Alina muestra suma preocupación por la alimentación de Jim

Alina Lozano se olvidó de las cámaras en ¿Apostarías por mí? y le dio tremendo regaño a Jim Velásquez, quien se cansó y le respondió, sin imaginar la reacción de su esposa

La actriz colombiana comenzó a criticar a su pareja, a quien incluso le hizo una fuerte petición durante el altercado.

Alina Lozano regaña a Jim Velásquez: esto pasó en ¿Apostarías por mí?

La pareja se encontraba en la habitación corazón de la villa de ¿Apostarías por mí? cuando Alina Lozano comenzó a regañar a Jim Velásquez.

Y es que la actriz destacó que su esposo tenía que desayunar mejor, para poder rendir, afirmando que no “podía sacrificar” su físico.

“ Pero necesito que te alimentes bien mi amor, de verdad para esos retos. Es que tres huevos no es un desayuno amor, necesitas más fuerza, tu fuerza física. No puedes sacrificar al reality por vanidad, tú no tienes barriga, tienes un cuerpo súper bonito”, detalló.

Jim Velásquez no se quedó callado y le respondió tajante a Alina Lozano, afirmando que quiere cuidarse y pidiéndole que ella también debe cuidarse para ¿Apostarías por mí?

“ Yo sé amor, pero igual quiero cuidarme con la comida… Tomé mi creatina, toma creatina eso ayuda a la memoria”, dijo entre risas.

La actriz reaccionó a las palabras de su esposo y explotó, suplicando que “no la moleste” y afirmando que ella está en perfecto estado.

“Pero estás langaruto, porque entonces estás anémico para los retos o proteína, ahora vas débil para el reto, ¿tres huevos?... No me molestes con el tema de la memoria. Yo tengo una excelente memoria, fíjate que ayer en el reto todo acordé”, sentenció.



