¿Apostarías por mí? ¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta En la primera apuesta de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte confió mucho en Nuja Amar, pero el desafío resultó ser algo que no esperaba y la mujer decidió no poner en riesgo su salud

Video Adrián Di Monte confía demasiado en Nuja y ¡apuesta casi todo su dinero!

La primera apuesta de ¿Apostarías por mí? sorprendió a muchas de las parejas, en especial a Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes se quedaron con muy poco dinero para su próximo desafío.

Adrián Di Monte y Nuja Amar casi pierden todo su dinero en ¿Apostarías por mí?

Durante la primera apuesta, Adrián Di Monte eligió 4 mil 6 dólares a favor de Nuja, quien debía acertar 3 defectos que su pareja considera de ella, pero no la tuvo fácil, ya que la mujer aún no se ha recuperado de sus pulmones y estaba en una bola de plástico, por lo que no podía respirar bien y decidió abandonar la prueba.

Alan Tacher fue el encargado de dar los resultados a las parejas, revelando, delante de todos, la cantidad de dinero que perdió Adrián, ya que al no concluir con la prueba, automáticamente perdían su apuesta.

Nuja Amar tuvo que abandonar el desafío de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Adrián compartió que Nuja no ha estado bien de los pulmones, estando seguro de que, si ella hubiera estado completamente sana, lo hubiera concretado.

Al final, la pareja se quedó en el último lugar de la tabla con 494 dólares, por el momento, ya que aún falta por conocer los resultados de todas las parejas.

Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Video ¡Nuja abandonó el desafío! y Adrián Di Monte reacciona a su derrota



