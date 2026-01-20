TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta

En la primera apuesta de ¿Apostarías por mí?, Adrián Di Monte confió mucho en Nuja Amar, pero el desafío resultó ser algo que no esperaba y la mujer decidió no poner en riesgo su salud

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Adrián Di Monte confía demasiado en Nuja y ¡apuesta casi todo su dinero!

La primera apuesta de ¿Apostarías por mí? sorprendió a muchas de las parejas, en especial a Adrián Di Monte y Nuja Amar, quienes se quedaron con muy poco dinero para su próximo desafío.

Adrián Di Monte y Nuja Amar casi pierden todo su dinero en ¿Apostarías por mí?

Durante la primera apuesta, Adrián Di Monte eligió 4 mil 6 dólares a favor de Nuja, quien debía acertar 3 defectos que su pareja considera de ella, pero no la tuvo fácil, ya que la mujer aún no se ha recuperado de sus pulmones y estaba en una bola de plástico, por lo que no podía respirar bien y decidió abandonar la prueba.

Alan Tacher fue el encargado de dar los resultados a las parejas, revelando, delante de todos, la cantidad de dinero que perdió Adrián, ya que al no concluir con la prueba, automáticamente perdían su apuesta.

Nuja Amar tuvo que abandonar el desafío de ¿Apostarías por mí?
Nuja Amar tuvo que abandonar el desafío de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


De inmediato, Adrián compartió que Nuja no ha estado bien de los pulmones, estando seguro de que, si ella hubiera estado completamente sana, lo hubiera concretado.

Al final, la pareja se quedó en el último lugar de la tabla con 494 dólares, por el momento, ya que aún falta por conocer los resultados de todas las parejas.

Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí?
Adrián Di Monte apostó casi todo su dinero en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision
¡Nuja abandonó el desafío! y Adrián Di Monte reacciona a su derrota


No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

