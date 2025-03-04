Cambiar Ciudad
elDetector

Es falso que Zelensky haya bloqueado Truth Social en Ucrania: la plataforma nunca ha funcionado en ese país

La red social, propiedad de Donald Trump, no ha estado disponible en Ucrania, según confirmaron a elDetector desde Trump Media & Technology Group. Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania coincidió.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Las publicaciones en redes circulan después de que Trump llamó “dictador” a Zelensky.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Justin Tallis - WPA Pool vía Getty Images (foto) / Captura de Facebook.

Comenzó a circular en Facebook, luego de que el presidente Donald Trump llamara “dictador” a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de la acalorada reunión que sostuvieron ambos en la Casa Blanca el pasado 28 de febrero de 2025, la afirmación de que Truth Social, la red social de Trump, fue “bloqueada por Zelensky en Ucrania”. Eso es falso.

Información oficial de Truth Social da cuenta de que la plataforma no ha estado disponible nunca en ese país. Además, un mensaje del portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania confirmó que ese país no ha bloqueado ni pudo bloquear el acceso, porque la red social no está habilitada allí. El Centro de Lucha contra la Desinformación, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, también desmintió la afirmación en sus redes sociales

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Ucrania no es uno de los países donde funciona la plataforma

“Zelensky bloquea a Truth en Ucrania: reportan en las redes sociales, que Ucrania bloqueó la red social Truth. Recordemos que Truth Social es una plataforma de redes sociales creada por Donald Trump y operada por Trump Media & Technology Group (TMTG)”, se lee en Facebook. Mensajes similares afirman falsamente que la plataforma, propiedad del presidente Trump, fue bloqueada por el presidente ucraniano.

Desde elDetector hicimos una revisión en la página de Truth Social y no detalla en cuáles países está disponible. Tampoco en el sitio web de Trump Media & Technology Group hay un desglose de esta información.

Desde Trump Media & Technology Group respondieron por correo electrónico a la consulta de elDetector sobre el supuesto bloqueo, que “los informes de que Truth Social fue bloqueado en Ucrania son falsos - Truth Social nunca ha estado disponible en Ucrania”.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés, nos llevó, entre varios resultados, a una publicación en X (antes Twitter) de Heorhii Tykhyi, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien escribió el 20 de febrero de 2025: “Ucrania no bloqueó ni pudo bloquear el acceso porque, lamentablemente, la red social Truth Social nunca estuvo disponible para los usuarios de Ucrania. Según información disponible públicamente, Truth Social solo está disponible en unos cuantos países (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia y algunos otros) y Ucrania no está en esa lista”.

Una verificación de datos de Euronews, disponible en esa misma búsqueda con palabras clave en Google, nos llevó a otra publicación en X del Centro de Lucha contra la Desinformación, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, que también desmintió el 20 de febrero de 2025 que se haya bloqueado la plataforma del presidente Trump en ese país y consideró la desinformación “propaganda rusa”.

“Los rusos mienten cuando dicen que Ucrania ha prohibido Truth Social, que en realidad nunca ha estado disponible en nuestro país”, se lee.

Conclusión

Es falso que Truth Social, la red social propiedad del presidente Trump, haya sido bloqueada en Ucrania, como afirman varias publicaciones en redes sociales. Truth Social no ha estado nunca disponible en Ucrania. Desde Trump Media & Technology Group confirmaron por correo electrónico a elDetector esto. Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania también confirmó que ese país no ha bloqueado ni pudo bloquear el acceso, porque la red social no está disponible allí, y un mensaje en X del Centro de Lucha contra la Desinformación, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania desmintió igualmente la afirmación, calificándola como “propaganda rusa”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoDonald TrumpVolodymyr Zelensky Redes SocialesUcrania (pais)Desinformación

