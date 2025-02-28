Discusión entre Trump y Zelensky: cómo JD Vance inició uno de los peores altercados diplomáticos en la historia de la Casa Blanca

Video Las discusiones en público que muestran el quiebre entre Europa y Trump por la guerra de Ucrania

Prácticamente a gritos ante las cámaras de televisión. Así terminó este viernes la esperada reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymir Zelensky, en un momento crucial de las conversaciones para poner fin a la guerra entre Kyiv y Moscú, y en pleno acercamiento del actual gobierno de Estados Unidos al del ruso Vladimir Putin.

Zelensky esperaba dialogar sobre la necesidad de contar con una asistencia continua de seguridad por parte de Washington. También se planeaba concretar el acuerdo para que EEUU accediera a los minerales de “tierras raras” de Ucrania como contraprestación a la ayuda estadounidense durante tres años de guerra.

Sin embargo, el drástico acercamiento de Trump hacia el gobierno de Putin tras años de relaciones prácticamente congeladas entre ambas superpotencias e incluso los recientes insultos del estadounidense a Zelensky, a quien llamó “dictador”, hacían presagiar que esta reunión podría no ser fácil.

Pero pocos podrían esperar un desenlace tan catastrófico como el visto este viernes en la Oficina Oval y que deja en el aire el futuro no solo de las relaciones diplomáticas entre Ucrania y EEUU, sino de la misma guerra.

Sentado junto a Zelensky ante los medios de comunicación, Trump volvió a repetir afirmaciones falsas ampliamente difundidas por la propaganda de Putin, como ya ha hecho en el pasado.

Pero en el momento en que el ucraniano discrepó con la idea de que el presidente ruso estaba comprometido con la diplomacia, los representantes del gobierno estadounidense comenzaron a increparle y abroncarle en una bochornosa escena que acabó con la delegación ucraniana expulsada de la Casa Blanca.

Funcionarios rusos celebraron ampliamente el desenlace de la acalorada reunión.

Líderes europeos, en cambio, mostraron su solidaridad a Zelensky mientras que miembros del Partido Demócrata criticaron la actuación de Trump, al considerar que está actuando como vocero de los mensajes de Putin y haciéndole el “juego sucio”.

Cómo JD Vance desató la acalorada discusión entre Trump y Zelensky

La comparecencia ante los medios de ambos presidentes parecía marchar bien hasta que intervino JD Vance.

Resulta especialmente curioso el origen de esta controversia, dado que la figura del vicepresidente en estos encuentros de alto nivel es más bien testimonial o protocolario, pero no se espera una participación abierta y activa.

Sin embargo, es bien conocido el tajante papel que Vance está desempeñando en política exterior, como ya demostró con sus polémicos mensajes durante la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich.

Este viernes, tras más de 40 minutos de cordial encuentro, Vance intervino para criticar al gobierno del expresidente Joe Biden, alabar el papel de Trump y recomendar la vía de la diplomacia con el presidente Putin como modo de acabar con el conflicto, tal y como está apostando de manera pública el actual gobierno estadounidense.

Zelensky, en cambio, cuestionó el compromiso de Putin con la diplomacia, al recordar varios acuerdos firmados con el gobierno ruso tras la ocupación de Crimea y que el país vecino incumplió.

"¿De qué tipo de diplomacia, J. D., estás hablando?", preguntó Zelensky.

“Estoy hablando del tipo de diplomacia que va a evitar la destrucción de tu país”, respondió Vance mientras lo señalaba con el dedo.

La tensión escaló en cuestión de segundos y Vance se dedicó entonces a regañar públicamente a Zelensky ante la mirada de Trump, inicialmente en silencio.

“Señor presidente, con todo respeto, creo que es irrespetuoso que venga a la Oficina Oval para tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses… Debería agradecerle al presidente por tratar de poner fin a este conflicto”, le dijo Vance al ucraniano.

“¿Cree que es respetuoso venir a la Oficina Oval de EEUU y atacar al gobierno que está tratando de evitar la destrucción de su país?”, agregó alzando la voz notablemente. Zelensky en ningún momento había ofendido a Trump, a EEUU o la Oficina Oval.

La reacción en ese momento de Oksana Markarova, embajadora de Ucrania en Washington, que se tapaba la cara con las manos sin poder ocultar su preocupación, daba cuenta del momento de alta tensión sin retorno que se estaba viviendo.

¿Qué dijo Trump en su enfrentamiento público con Zelensky?

En ese momento, Trump se sumó a la discusión mientras Vance insistía en que el ucraniano debía ensalzar ante los medios la figura del presidente estadounidense.

“¿Ha dicho ‘gracias’ alguna vez en toda la reunión? En toda la reunión, ¿ha dicho ‘gracias’? … Ofrezca algunas palabras de aprecio para EEUU y para el presidente que está tratando de salvar a su país”, insistió el vicepresidente.

Zelensky intentaba replicar sin éxito, siendo interrumpido por los interlocutores estadounidenses en un acalorado debate ya imposible de encauzar.

“Estás jugando con las vidas de millones de personas (…). Estás apostando con la Tercera Guerra Mundial”, dijo Trump, repitiendo uno de los mayores estándares de la propaganda rusa de Putin.

“Lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dice que debería haberlo hecho", agregó.

"No estás en una buena posición. No tienes las cartas en este momento (…). Va a ser muy difícil hacer negocios como este”, continuó Trump en una conversación cada vez más encendida.

“O llega a un acuerdo, o nosotros nos vamos”, llegó a amenazar el estadounidense. “Y si nos vamos, se van a quedar solos luchando, y no va a ser nada bonito. Se van a quedar luchando, y no tienen con qué”.

Según funcionarios de la Casa Blanca, la delegación ucraniana recibió instrucciones pocos después de abandonar la residencia presidencial.

Zelensky los siguió a continuación, y canceló otras intervenciones programadas durante el día. Tampoco se realizó la conferencia de prensa prevista junto a Trump y la firma del acuerdo de minerales raros.

“He decidido que el presidente Zelenski no está listo para la paz si EEUU está implicado, porque él cree que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero PAZ. Ha sido irrespetuoso hacia EEUU en el estimado Despacho Oval”, escribió después Trump en su red Truth Social.

Zelensky, en cambio, siguió mostrando su tono conciliador, como intentó hacer durante el acalorado encuentro en la Casa Blanca.

"Gracias, Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias a POTUS (presidente de EEUU), al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso", tuiteó en inglés.

Más tarde, en una entrevista con FOX News, Zelensky reiteró que su país, más que ninguno, estaba interesado en conseguir la paz, pero que, para ello, también necesitaba garantías de seguridad y no solo un "cese al fuego", como propone Trump.

¿Cómo reaccionó Rusia a la discusión entre Trump y Zelensky?

La escena fue recibida por júbilo por figuras de alto nivel y medios prorrusos, que lo calificaron como una victoria para su país.

"Histórico", escribió en X Kirill Dmitriev, asesor y enviado especial de Putin, que asistió a las recientes conversaciones entre EEUU y Rusia en Arabia Saudita.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, aseguró incluso que la reacción de los estadounidenses en la reunión se había quedado corta. "Cómo Trump y Vance se contuvieron y no golpearon a este sinvergüenza es un milagro de autocontrol", dijo.

Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y que fue presidente y primer ministro en el país como fiel aliado de Putin, confirmó en su cuenta de X las palabras de Trump al asegurar que "el régimen de Kyiv está jugando con la Tercera Guerra Mundial".

Konstantin Kosachev, vicepresidente de la cámara alta del parlamento ruso, dijo en Telegram: "Hoy en la Oficina Oval, Zelensky continuó mintiendo: sobre la fuerza de Ucrania, sobre la gratitud a EE.UU. y sobre la disposición para la paz", criticó en Telegram Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación (Cámara Alta del parlamento ruso).

¿Cómo reaccionaron los demócratas y los líderes europeos a la reunión entre Trump y Zelensky?

Muy distintas fueron las reacciones de un buen número de líderes europeos que han venido apoyando a Ucrania durante la guerra, y que este viernes quisieron mostrar su solidaridad a Zelensky tras la desastrosa reunión.

“Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo. Nunca estará solo, querido Zelenski. Seguiremos trabajando con usted por una paz justa y duradera”, han escrito en redes sociales de manera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este último, al igual que otros líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, telefonearon a Zelensky tras el grave accidente.

Mientras, en EEUU, prominentes demócratas han cerrado filas al tachar el desencuentro como “vergonzoso” y acusar a Trump y Vance de ejercer como voceros de la propaganda rusa de Putin.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el presidente y su número dos “están haciendo el trabajo sucio de Putin” con intervenciones como esta.

En la misma línea se expresó Sheldon Whitehouse, senador demócrata por Rhode Island, quien dijo que ambos actuaron “como muñecos de ventrílocuo para Putin”.

“El hecho de que Trump y Vance hayan regañado a Zelensky –montando un espectáculo de mentiras y desinformación que haría sonrojar a Putin– es una vergüenza para EEUU y una traición a nuestros aliados”, dijo Dick Durbin, senador demócrata de Illinois.

“En lugar de reprender y culpar” a Zelensky, deberían agradecerle “por la heroica postura de Ucrania en defensa de la seguridad transatlántica” frente a “la tiranía rusa”.

“El pueblo de Ucrania y el presidente Zelensky merecen una disculpa”, agregó Durbin. Tras lo ocurrido este viernes en la Casa Blanca, “en el Kremlin están descorchando champán”, concluyó el senador.

