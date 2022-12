Ni Walmart anunció que abrirá tienda en Cuba ni la agencia EFE lo informó

En ese chequeo, EFE asegura que no hay información oficial de alguna de las empresas anunciando su llegada a tierras cubanas, ni información emitida por esta agencia. “EFE no tiene en su base de datos, EFE Data, ninguna noticia que haga referencia a una apertura de nuevas tiendas como El Corte Inglés o Walmart en Cuba y una revisión de los comunicados oficiales de las compañías mencionadas revela que no hay registro de un anuncio así”, explica.