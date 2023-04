El virus del papiloma humano NO tiene cura ni está relacionado con los parásitos

Como su nombre lo indica, el agente infeccioso del papiloma humano es un virus, no un parásito. Contrario a lo que anuncia el post desinformante, “los virus [del papiloma humano] y los parásitos no están relacionados”, responde a una consulta de elDetector la epidemióloga Dadilia Garcés, quien es profesora en el Miami-Dade College. “El comportamiento” y “la estructura” del virus es “completamente diferente” al del parásito, indicó, y “por lo tanto no se pueden tratar de la misma manera”.