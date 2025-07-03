Ese caimán NO está siendo trasladado al Alcatraz de los Caimanes en Florida

Los animales peligrosos que rodean el nuevo centro de detención están en su hábitat natural.

Circulan en TikTok varias versiones de un video que muestra la captura y colocación de un caimán en un camión negro usando una grua. Afirman falsamente que se trata del traslado de ese tipo de animales a la llamada Alcatraz de los Caimanes, que el presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis inauguraron este 1 de julio de 2025.

Ese clip está fuera de contexto, porque no corresponde a la supuesta puesta en escena de esos animales en la cárcel destinada a albergar a inmigrantes indocumentados, sino que muestra el rescate de un caimán que había caído en una zanja en Texas, en 2024.

Los animales peligrosos, como caimanes americanos, serpientes corales, panteras, zorros, entre otros, que hay alrededor del Alcatraz de los Caimanes, están en su hábitat natural. No hay fundamentos para decir que fueron trasladados a la zona por la instalación de la cárcel en los Everglades de Florida.

Video viejo, era un rescate y ni siquiera era en Florida

“Los caimanes que estarán en la cárcel de Alcatraz, ya están siendo transportados. Así es que si alguien se quiere escapar de esa cárcel, se encontrará con estos horribles caimanes y pistones…”, se oye en un video de TikTok que muestra a uno de esos reptiles siendo introducido en un camión negro. Otros videos similares, en inglés, también afirman que este tipo de animales fueron seleccionados “uno a uno” y trasladados para rodear el nuevo centro de detención contra inmigrantes indocumentados.

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye, nos llevó a 45 resultados de la imagen en que se ve el traslado del caimán. Un artículo en Yahoo.com del 5 de junio de 2024, detalla que el animal de 12 pies (3.6 metros) había caído en una zanja.

“Un caimán de 12 pies voló en el aire el lunes cuando un camión con grúa sacó al reptil de una zanja. El caimán fue encontrado en una zanja a lo largo de Eagle Drive en Mont Belvieu, Texas. El video del retiro muestra al departamento de Obras Públicas de Mont Belvieu usando su camión con grúa para levantar al caimán en el aire antes de colocar al animal en un remolque unido al camión”, informó hace un año Yahoo.com.

En la cuenta de Instagram de la ciudad de Mont Belvieu, Texas, hallamos el video original del rescate, el 3 de junio de 2024, en el que escribieron: “¡Hasta luego, caimán! Hoy fue un verdadero esfuerzo de equipo, ya que Obras Públicas usó su camión grúa para ayudar a Control Animal a sacar a este caimán de 12 pies de una zanja en Eagle Drive. ¡Buen trabajo, chicos!”.

Artículos de otros medios como, por ejemplo, Fox Weather, confirman que el video no es actual y que, efectivamente, era un rescate, no el supuesto traslado del animal al Alcatraz de los Caimanes.

Conclusión

Es falso que ese video muestre el traslado de caimanes para la llamada Alcatraz de los Caimanes, la cárcel que fue inaugurada por el presidente Trump y el gobernador de Florida este 1 de julio de 2025. La grabación que circula en TikTok está fuera de contexto porque muestra el rescate de un caimán de 3.6 metros, luego de que cayera en una zanja en Mont Belvieu, Texas, en 2024. Confirmamos la falsedad con una búsqueda inversa de imágenes en TinEye, que nos llevó a artículos publicados en junio de 2024. Además, la ciudad de Mont Belvieu compartió el video original del rescate en su cuenta de Instagram, con todos los detalles de la operación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

