Ese video de la presidenta de Perú supuestamente anunciando castigos que se impondrán a las mujeres no es real

Una publicación en Instagram difunde un video que aparentemente muestra a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciando una serie de castigos y penas que se impondrán a las mujeres que no cumplan con ciertas funciones del hogar, pero eso es falso. La grabación está manipulada, pues mezcla imágenes de diciembre de 2022, cuando la mandataria tomó posesión del cargo, con un audio que no corresponde a la secuencia original.

“¿Qué está sucediendo en el mundo?”, dice el mensaje que acompaña el video en el que aparece la presidenta Boluarte hablando desde lo que parece ser el Congreso, vestida con un traje amarillo y usando la banda presidencial de color rojo y blanco. Atrás de ella se ve una silla roja con filos dorados. Sobre el clip se lee la leyenda: “Estas declaraciones abrirán la tercera guerra mundial”.

El video data de 2022

Al reproducir la grabación se ve a la mandataria peruana hablar y se escucha una voz femenina diciendo que la mujer que no dé de desayunar a su marido antes de trabajar y que no tenga la comida lista cuando éste llegue a casa será enviada a una correccional. También señala que quien responda a su esposo “no soy tu sirvienta” será condenada a 30 días de cárcel y que cualquier mujer que sea infiel será condenada 500 horas de trabajos forzados. Al final de la secuencia se ve a varios legisladores peruanos de pie y aplaudiendo.

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos notas en medios de comunicación reportando la toma de posesión de Boluarte como presidenta de Perú, que ocurrió el 7 de diciembre de 2022.

Una búsqueda con palabras clave en Google arrojó como resultado una web de la Presidencia de la República del Perú en la que se comparten los mensajes a la nación de los mandatarios. Al entrar y buscar la fecha de la toma de posesión encontramos que ese día se publicó un clip, también disponible en Youtube, llamado: “Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte (7 de diciembre de 2022)”. En la descripción se detalla que el discurso tuvo lugar en el Congreso de la República.

Revisamos el video de poco más de diez minutos y confirmamos que la mandataria viste de la misma manera en la que aparece en el clip que estamos chequeando y que también se encuentra en el mismo lugar. Sin embargo, no menciona nada sobre nuevos castigos o penas que se impondrán a las mujeres. En realidad, condenó el intento de golpe de Estado por parte del exmandatario Pedro Castillo y llamó a la unidad nacional para enfrentar la crisis.

“Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y de la calle”, dijo Boluarte. “Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”.

Se alteró el audio de la grabación

Tras revisar la secuencia original y compararla con la que está circulando en redes, encontramos que esta última muestra clips que aparecen en el video del 7 de diciembre de 2022 del minuto 2:30 al minuto 3:02 y del minuto 3:04 al 3:15, pero en desorden. En la grabación que estamos chequeando se muestran primero dos fragmentos de la mandataria hablando y finalmente uno de los congresistas aplaudiendo, que realmente es anterior al discurso de Boluarte.

También confirmamos que el audio en el clip viral fue alterado para que pareciera que Boluarte estaba hablando de los supuestos castigos a mujeres.

Conclusión

Es falso que un video que circula en Instagram muestre a Dina Boluarte anunciando una serie de castigos que se aplicarán a las mujeres. La grabación que se utiliza para hacer la afirmación está manipulada, pues en la original la mandataria daba su primer mensaje a la nación como presidenta de Perú, el 7 de diciembre de 2022. Tras analizar las grabaciones, confirmamos que se usaron fragmentos del video original en desorden y que se alteró el audio para crear la publicación falsa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

