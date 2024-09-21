Ese video NO muestra a Nicolás Maduro felicitando a México por haber aprobado la reforma judicial

La grabación no se hizo en 2024, cuando se aprobaron los cambios a la ley mexicana.

En México, la reforma judicial fue aprobada en las primeras horas del miércoles 11 de septiembre de 2024 y fue publicada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) . Con ello, se pusieron en marcha los preparativos para que haya elecciones en 2025, en las cuales las personas podrán votar a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El video no es actual

“Si Maduro felicitó a México por la reforma judicial, ¿por qué será?”, dice un mensaje que incluye una grabación en la que se ve al mandatario venezolano Maduro usando una camisa roja y sentado frente a una mesa.

Maduro dice: “Lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Estoy de acuerdo, lo logramos en México. Lo volvimos a lograr en México. Es un éxito lo de México. Es un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Lo volvimos a lograr. Nos vemos mañana”.

Sobre la secuencia se lee en letras superpuestas una leyenda que dice: “Si lo dice Maduro, ya saben lo que significa”.

Desde elDetector hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos notas en medios de comunicación citando parte de la frase mencionada por Maduro en el video en el que supuestamente felicita a México por la reforma judicial.

La agencia de noticias china Xinhua, por ejemplo, publicó una nota el 7 de septiembre de 2021, en la que aseguró que Maduro había respaldado los acuerdos firmados entre su delegación y la oposición venezolana, en México, y que había tildado de “éxito el diálogo político”. La frase: "Estamos contentos, terminando la jornada de trabajo de hoy lunes 6 de septiembre con las buenas noticias que llegan de México” es citada en el texto.

Otro reporte de Reforma, de México, señala que Maduro dio ese mensaje cerca de la medianoche del lunes 6 de septiembre de 2021, a través del canal estatal,Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro tuiteó el video original

Hicimos una búsqueda en la web de la televisora estatal venezolana y encontramos una nota publicada el 7 de septiembre de 2021, que dice que Maduro celebró dos acuerdos logrados en México entre la delegación del gobierno y la oposición venezolana y cita una declaración del gobernante en Twitter.

“‘¡Estoy de acuerdo! Lo volvimos a lograr en México: Sentamos a la oposición para dialogar sobre los temas importantes para el país”, manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro en su cuenta en la red social Twitter, luego de que el Jefe Plenipotenciario de la Delegación del Gobierno Bolivariano en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, anunciara la firma unánime de 2 ‘acuerdos tempranos’ en México”, dice el texto.

En la nota se incluye la publicación en X (antes Twitter) del presidente publicada el 6 de septiembre de 2021, pero en esta se alcanza a ver que está sentado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con su esposa, la diputada Cilia Flores. La secuencia está acompañada con este mensaje: “¡Estoy de acuerdo! #LoVolvimosALograrEnMéxico: Sentamos a la oposición para dialogar sobre los temas importantes para el país. El diálogo por la Paz y la recuperación, es un éxito para las y los venezolanos. Todo nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de México”.

El posteo incluye la grabación que se ha compartido en redes sociales con la afirmación fuera de contexto de que se trata de una supuesta felicitación a México por su reforma judicial.

La nota de VTV detalla sobre los documentos firmados en ese entonces, que el primero reafirmaba el derecho de Venezuela sobre el territorio Esequibo; y el segundo se centraba en la necesidad de recuperar los activos y el dinero de los venezolanos depositados en cuentas en el extranjero.

Conclusión

Es falso que Maduro haya felicitado a México por aprobar la reforma judicial. El video que se utiliza para hacer la afirmación está fuera de contexto, pues muestra al líder venezolano haciendo una declaración que en realidad data del 6 de septiembre de 2021, sobre unas mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana que tuvieron lugar en México. La reforma al Poder Judicial fue aprobada el 11 de septiembre de 2024 y promulgada por Andrés López Obrador el 15 de septiembre de 2024. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

