Es engañoso ese video que asegura que la presidenta de México amenazó a Google si no cambia el nombre de “Golfo de América” a “Golfo de México”

Un video compartido en Facebook asegura que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , envió una carta a Google exigiendo que cambiara el nombre de “Golfo de América”, recientemente nombrado así por orden del presidente Donald Trump , a Golfo de México . En la grabación se asegura que la mandataria dio un plazo de 24 a 48 horas a la empresa para actuar o, de lo contrario, suspendería el uso de la plataforma en su país, pero esto es engañoso. Si bien las cartas existen y Sheinbaum ha considerado tomar acciones legales, en las misivas no se incluye ese ultimátum o una amenaza de suspensión.

Hay dos cartas en las que México explica a Google por qué renombrar el Golfo de México es un error y, la última misiva también dice que si Google insiste en renombrar la zona marítima se procederá a actuar legalmente. Pero en elDetector contactamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para consultar sobre la veracidad del video que estamos verificando y nos refirieron a una conferencia de prensa de Sheinbaum en la que se muestran las cartas y se ve que ninguna incluye el límite de tiempo mencionado o la amenaza de suspender la plataforma.

En el clip viral, una voz en off parafrasea lo que supuestamente Sheinbaum dijo en una carta dirigida a Google: “De no cumplirse dicha petición podrías enfrentar una demanda de millones de dólares. Además podríamos vernos obligados a suspender definitivamente Google en México. No es que si quieren, es que deben hacerlo”. La secuencia muestra también personas manifestándose con banderas y carteles que dicen “Golfo de México”, en inglés, afuera de un edificio con un logo de Google.

Tan solo un día después de que Donald Trump firmara una proclamación para declarar el 9 de febrero como “Día del Golfo de América ”, Google Maps comenzó a mostrarlo en Estados Unidos con la nueva denominación decretada por el presidente republicano. Los usuarios mexicanos no perciben, sin embargo, ningún cambio, ya que Google Maps sigue mostrando la cuenca oceánica como Golfo de México. Mientras que en otras partes del mundo se muestra el nombre original y entre paréntesis el término “Golfo de América”.

Mediante la orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero de 2025, llamada "Restaurando nombres que honran la grandeza Americana", se instruyó al secretario de Interior a tomar las medidas necesarias para renombrar el área de la plataforma continental de Estados Unidos que anteriormente se llamaba "Golfo de México", como "Golfo de América". Esta zona abarca las aguas frente a Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, hasta los límites marítimos con México y Cuba.

México no dio un plazo a Google para renombrar el Golfo de México

No hay registros de que Sheinbaum haya enviado una carta dirigida a Google estableciendo un plazo de 24 a 48 horas para cambiar el nombre de “Golfo de América” a Golfo de México o que haya amenazado con suspender el uso de la plataforma tecnológica en el país. En elDetector hicimos una búsqueda en la web de la presidencia mexicana desde el 20 de enero de 2025, día en que Trump firmó la orden ejecutiva para hacer el cambio de nombre y no hallamos comunicados de prensa que confirmen que Sheinbaum hizo eso.

Lo que sí encontramos fue una transcripción de la conferencia de prensa del 13 de febrero de 2025 en la que la mandataria expresó que México tenía una disputa con Google. En la rueda de prensa mostró una misiva que su gobierno envió a la empresa de tecnología, pero en ella no mencionó ningún plazo o amenazó con suspender Google en México.

“No están en lo correcto. Ni siquiera el presidente Trump está planteando que a todo el Golfo de México se le llame ‘Golfo de América’, sino solamente a su plataforma continental. Entonces, Google está equivocado”, señaló la presidenta, destacando que en la orden ejecutiva del 20 de enero se especifica que el cambio de nombre aplica dentro de los límites marítimos de Estados Unidos, no en toda la cuenca.

Sheinbaum relató que, en su carta de respuesta, Google negó estar en un error por lo que desde su gobierno le recordaron las normas internacionales: “Si siguen insistiendo, nosotros también, ahí estamos pensando, incluso, en una demanda; porque, incluso, está nombrando sobre el territorio mexicano que es nuestra plataforma continental”.

El 17 de febrero de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores, consultada por elDetector sobre la veracidad del contenido compartido en redes, nos envió vía Whatsapp el video de la conferencia matutina de Sheinbaum de ese día en la que mostró a los medios la carta que Google envió a su gobierno y también la respuesta de México a esa misiva. En ninguna se habla de plazos para hacer el cambio del nombre, o de posibles suspensiones de la plataforma tecnológica en México.

Lo que sí dice la última carta mexicana es que si Google se mantiene en la decisión de cambiar el Golfo de México por “Golfo de América”, su gobierno procederá legalmente. “De ser el caso, el gobierno de México procederá a ejercer las acciones que conforme a derecho estime pertinentes. Les hemos enviado el sustento histórico, técnico y jurídico correspondiente, con gusto lo ampliamos si así lo requieren pero bajo ninguna circunstancia México acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que se encuentre bajo su jurisdicción”, dice el documento.

Contactamos a la presidencia en busca de un comentario, pero hasta la publicación de esta verificación no hemos recibido respuesta.

El video fue hecho con IA

Por otro lado, al analizar el video en sí mismo, notamos que el rostro de Sheinbaum luce deforme y no se parece al de ella. También las personas que aparecen en otros puntos del video se ven borrosas y hay momentos en los que los estampados de las camisetas se ven superpuestos. Por ejemplo, en un momento la bandera de una playera se ve recta aunque la camiseta del joven está arrugada. Estos suelen ser indicativos de imágenes creadas de manera digital (recuadros rosas en las imágenes a continuación).

Imagen Capturas de pantalla de Facebook.

También hay un momento en el que se ve el logo de Google afuera del supuesto edificio de la compañía donde protestaban mexicanos, pero el mismo dice “Gooole”, con lo que se nota que tampoco es real (recuadro rosa en la imagen a continuación)

Imagen Captura de pantalla de Facebook

Conclusión

Es engañosa la afirmación de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió una carta a Google exigiendo que cambiara el nombre de Golfo de América, recientemente nombrado así por orden del presidente Donald Trump, a Golfo de México en un plazo de máximo 48 horas o de lo contrario suspendería el uso de la plataforma en México. Sheinbaum mostró la correspondencia entre su administración y la empresa tecnológica y, aunque su gobierno sí plantea la posibilidad de alguna acción legal si Google insiste en el cambio de nombre, en las misivas no se incluyen las amenazas mencionadas en las publicaciones de redes respecto al ultimátum o la suspensión. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

