Ese video NO muestra una fila para hacerse la prueba contra la viruela de mono: esperan para entrar a un evento de campaña de Tim Walz

En la grabación varias personas hacen fila en un terreno baldío, con edificios al fondo.

Publicaciones en redes sociales muestran en video a decenas de personas haciendo cola en una especie de terreno baldío, con edificios al fondo, y afirman que están esperando su turno para hacerse una prueba para detectar si están infectadas con la viruela del mono (Mpox), pero eso es falso. Esas personas están esperando para entrar a un evento de campaña del candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, el 17 de agosto de 2024, por lo que el video, también, está fuera de contexto.

“Largas colas para hacerse las pruebas de la "viruela del mono" (Mpox) en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. El ‘miedo’ cierne sus alas y la población sale corriendo a hacerse las pruebas para quedarse tranquila”, dice un mensaje que acompaña el video de nueve segundos y que acumula 6.400 vistas en Telegram hasta el 3 de septiembre de 2024. La misma publicación se ha compartido en X (antes Twitter) y en Facebook desde finales de agosto.

La secuencia comenzó a circular días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una emergencia internacional de salud pública, el pasado 14 de agosto de 20424, por esa enfermedad.

El usuario en X que se atribuye la autoría del video original, negó que estuviera relacionado con un evento para detectar la viruela de mono.

El video no tiene relación con la viruela del mono

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens a partir de una captura de pantalla, y encontramos que el video se grabó durante un mítin del candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, en Omaha, Nebraska (NE), el 17 de agosto de 2024. La búsqueda arrojó una publicación del usuario de X , John Jankovich del 17 de agosto de 2024 que dice: “No puedo capturar un video que haga justicia a esta participación en el mitin de Tim Walz aquí en Omaha, NE”. Es decir, del mismo día del mitin de Walz.

La misma búsqueda inversa arrojó una nota del periódico estatal de Nebraska Omaha World Herald en la que se informó que Walz volvió a su estado natal el 17 de agosto de 2024 para realizar un acto de campaña en el Astro Theater , un teatro que se encuentra a unos metros de donde se tomó la foto.

Una nueva indagación en Google, esta vez con palabras clave , arrojó entre sus resultados, informaciones de otros medios locales e internacionales como The Associated Press (AP) que también cubrieron el evento y publicaron fotografías en las que se ve a decenas de asistentes fuera y dentro del foro. Ninguno mencionó que se hubieran hecho pruebas para detectar la viruela de mono durante el evento.

Por último, en otra publicación del 23 de agosto de 2024, Jankovich negó que su video mostrara un evento para detectar viruela símica. “Hay un video que circula por Internet sobre un evento masivo de detección de mpox en Omaha, NE. Esto es completamente falso. El vídeo me pertenece”, se lee en el mensaje.

elDetector intentó contactar a Jankovich en busca de un comentario, pero hasta la publicación de esta verificación no recibió respuesta.

El riesgo para la población de EEUU es bajo

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron el 3 de septiembre de 2024 que, hasta el momento, no se han reportado casos de Mpox en Estados Unidos. Señalaron que el riesgo para la población general se considera bajo, pero que podría cambiar a medida que haya más información disponible.

El 29 de agosto, la OMS pidió acelerar el acceso a pruebas para Mpox , solicitando a los fabricantes que presenten sus productos para una revisión de emergencia. La OMS ha discutido con estos la necesidad de diagnósticos efectivos, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

Conclusión

Es falso que ese video que muestra una fila de personas en un terreno baldío, con edificios al fondo, sea de gente esperando para realizarse una prueba para detectar la viruela de mono o Mpox. Esa gente está esperando para entrar a un evento de campaña que el candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, que se llevó a cabo en Nebraska el 17 de agosto de 2024, por lo que el video está también fuera de contexto. El autor del video, publicó la secuencia y confirmó que grabó el video en el mítin de Walz. También en otro mensaje de X el usuario negó que su video estuviera relacionado con un evento para realizar pruebas de Mpox. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

