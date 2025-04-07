Ese video que supuestamente muestra al doctor César Lozano aconsejando tratar la prostatitis con bicarbonato es falso: es un deepfake

La grabación muestra a un hombre hablando y algunas fotos de medicamentos.

Nos llegó como consulta al chatbot de elDetector un video, que también circula en Facebook , en el que supuestamente se ve al doctor y conferencista César Lozano aconsejando tratar la prostatitis o inflamación de la próstata con bicarbonato casero, pero eso no es real. Un representante del médico negó que haya hecho esa recomendación y, además, herramientas de detección de inteligencia artificial (IA) determinaron que el clip fue intervenido digitalmente y que se trata de un deepfake, una tecnología que permite recrear el rostro y la voz de una persona para suplantarla.

PUBLICIDAD

“¡Descubre el secreto de Guillermo del Toro! Un simple truco con bicarbonato y un ingrediente especial. Elimina la prostatitis sin productos químicos agresivos ¿Quieres saber cómo? Haz clic aquí para ver el vídeo”, dice el mensaje en Facebook que acompaña la grabación en la que se muestran fotografías de un pepino, medicinas, bicarbonato y un par de hombres.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

En el clip aparece el doctor Lozano afirmando que "el 99% de los hombres viven con prostatitis”, que es la inflamación de la próstata y puede causar dolor, dificultad para orinar y síntomas generales como fiebre o malestar. Señala que la solución es un remedio casero basado en bicarbonato.

Posteriormente critica los medicamentos convencionales como la tamsulosina y la finasterida , y señala que “bajo el patrocinio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, ha logrado una solución barata y eficaz para los problemas de la población masculina. Después promete que su revelación cambiará la vida de los espectadores, mejorando incluso su desempeño en la intimidad.

Lozano no recomendó eso

Desde elDetector contactamos al doctor y conferencista y un representante de su oficina de relaciones públicas señaló a través de un correo electrónico y un mensaje de WhatsApp que el video es falso.

“Están usando la imagen del doctor sin autorización. Ya estamos tomando cartas en el asunto”, dice el mensaje que nos enviaron.

El tratamiento no tiene sustento

También consultamos al doctor José Luis Medina , médico urólogo, quien nos dijo vía telefónica que esa información “es falsa”, pues no tiene ningún sustento médico. “En el caso de la prostatitis el tratamiento dependerá del tipo específico que se diagnostique y de los síntomas que manifieste el paciente, pero lo más común es que se receten antibióticos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Medina agregó que tanto la tamsulosina como la finasterida, medicamentos que se mencionan en el video que estamos chequeando, pueden usarse en algunos casos de prostatitis, pero su eficacia depende del tipo de problema que el paciente presente. El especialista explicó que “la tamsulosina es un alfabloqueante que ayuda a aliviar los síntomas urinarios en la prostatitis crónica no bacteriana”, mientras que “la finasterida puede reducir la inflamación en algunos casos”.

“Por ejemplo para la prostatitis bacteriana, se usan antibióticos y en algunos casos se pueden llegar a combinar con tamsulosina. En el caso del ibuprofeno, este se puede utilizar para aliviar el dolor”, indicó Medina.

La web de la Clínica de Mayo también señala que el tratamiento de la prostatitis depende de su causa. Si es bacteriana, se recetan antibióticos por 4 a 6 semanas, y en casos graves, pueden administrarse por vía intravenosa. Para aliviar los síntomas urinarios, se usan alfabloqueadores, que relajan los músculos de la próstata y la vejiga, mejorando el flujo urinario; y el dolor se trata con analgésicos como ibuprofeno o paracetamol. Además, si el dolor es crónico, se puede recomendar terapia psicológica para manejar el estrés y la ansiedad.

El video fue creado con IA

Debido a que en la secuencia en la que supuestamente aparece Lozano su rostro luce poco definido y su boca se mueve de una manera peculiar, decidimos analizar capturas de pantalla de la grabación con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad.

PUBLICIDAD

La herramienta gratuita Illuminarty determinó que que había una posibilidad del 51.6% de que la imagen hubiese sido elaborada con inteligencia artificial.

También Sightengine , otra herramienta gratuita, determinó con un 99% de probabilidad de que la imagen sea un deepfake, intervenido mediante IA.

AIDetectContent también determinó que había un posibilidad del 53% de que hubiera sido creado de la misma forma.

Conclusión

Es falso ese supuesto video del doctor César Lozano aconsejando utilizar bicarbonato para tratar la prostatitis. La oficina de relaciones públicas del médico dijo a elDetector vía correo electrónico y en un mensaje de WhatsApp que Lozano no hizo esa recomendación y que se estaba usando su imagen sin su consentimiento. Además, un médico nos dijo que tratar la prostatitis con bicarbonato no tenía ningún sustento médico y que el tratamiento normalmente es a base de antibióticos. Mientras que tres herramientas que detectan IA generativa determinaron que la grabación fue intervenida digitalmente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.