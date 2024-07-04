Está manipulado el video que muestra a manifestantes desplegando la imagen del líder supremo de Irán en una protesta en Nueva York

En la grabación original solo se ve una tela negra, más pequeña, con un texto en blanco.

Desde finales de junio, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra una protesta propalestina a las afueras del Museo de Brooklyn , en Nueva York, para afirmar que en ella se desplegó una pancarta con el rostro del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, pero el video está manipulado. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google, elDetector confirmó que fue editado digitalmente para agregar la tela.

En la grabación se aprecia el momento en el que una manta de gran tamaño con el rostro de Jamenei es desplegada justo en la entrada del recinto frente a decenas de manifestantes. Sobre la tela aparecen dos frases en inglés: “Líder supremo” y “Gracias chicos y chicas estadounidenses”. Arriba hay otra manta de color negro que dice: “Liberen a Palestina. Deslígate del genocidio”.

Segundos más tarde se muestra a una persona bajando por una cuerda por el costado del museo y posteriormente se ve a la policía de Nueva York arribando al lugar.

El texto que acompaña al video en Facebook señala que una “tropa de estudiantes estúpidos” desplegó el retrato de Jamenei en la fachada del Museo de Brooklyn en respuesta al agradecimiento del líder a los estudiantes estadounidenses que se manifiestan por justicia en Palestina, en el marco del conflicto armado entre Hamás e Israel.

El mensaje hace referencia al pasado 30 de mayo, cuando Jamenei felicitó en una carta abierta a los estudiantes estadounidenses por haber lanzado un movimiento propalestino en varios campus del país, afirmando que están “del lado correcto de la historia”.

El mismo mensaje junto con el mismo video ha sido replicado en X (antiguo Twitter) y también ha sido compartido en inglés.

El video muestra dos grabaciones distintas

En el video de Rahman, se ve a las mismas personas protestando frente al museo, pero en esta toma no aparece la manta con Jamenei al frente del recinto, solo se ve la pancarta negra con la frase: “Liberen a Palestina. Deslígate del genocidio”. El mensaje que acompaña el video dice: “Deslígate del genocidio. Palestina libre. Museo de Brooklyn. 31/05/2024”. No se menciona al líder iraní.

elDetector intentó contactar a Rahman en busca de un comentario, pero no obtuvo una respuesta inmediata.

Sin embargo, a través de un correo electrónico, el profesor Hany Farid , experto forense digital de la Universidad de California, Berkeley, aseguró a elDetector que el video fue manipulado y que la pancarta no aparecía en el original. Farid dijo que logró rastrear el video original que aparece en los primeros 6 segundos y confirmó que es el de Rahman.

En cuanto a la toma que se aprecia a partir del segundo siete, en la que un hombre está bajando del edificio por una cuerda, tras realizar una búsqueda inversa en Google, encontramos un video en el que se muestra la misma secuencia, pero sin la manta roja. En la esquina inferior de este aparece el logo de la agencia turca Anadolu.

Tras realizar una búsqueda en los videos que la agencia publicó a finales de mayo y principios de junio, encontramos que el mismo fue compartido en Instagram por ese medio de comunicación el 2 de junio de 2024, pero tampoco en esta grabación aparece la imagen de Jamenei.

En su publicación, Anadolu reportó que cientos de manifestantes propalestinos ocuparon partes del Museo de Brooklyn en Nueva York y que docenas habían sido arrestados. No menciona nada sobre Irán o su líder.

No hay registros fotográficos de la pancarta

También realizamos una búsqueda en Google de las manifestaciones que se registraron en el Museo Brooklyn del 31 de mayo al 2 de junio y no encontramos registros fotográficos que muestren la pancarta.

En una imagen de la Agence France-Presse (AFP) que fue retomada por medios nacionales e internacionales no aparece la pancarta de Jamenei, pero sí está la tela negra que mencionamos anteriormente y que aparece en el material de Rahmad.

Conclusión

Está manipulado el video que muestra una protesta propalestina en el Museo de Brooklyn en la que supuestamente se desplegó una gran pancarta con el rostro del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. La grabación, editada, se hizo con dos clips diferentes de protestas que se llevaron a cabo en el recinto a finales de mayo y principios de junio y en ninguno de los dos aparece la tela con la imagen del líder iraní. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

