Es falso que un video muestra a Joe Biden usando una gorra de Trump porque sufrió “un lapsus”

La secuencia se grabó durante un evento conmemorativo de los ataques del 11 de septiembre.

Una publicación en Instagram muestra un video y dos fotografías de Joe Biden sonriendo y portando una gorra de la campaña 2024 del candidato a la presidencia Donald Trump –su rival político– y afirma que el momento ocurrió porque el presidente sufrió “un lapsus”, pero eso es falso. Tanto la grabación como las imágenes se hicieron en un evento conmemorativo de los ataques del 11 de septiembre en el que Biden bromeó con un seguidor de Trump, y ni la secuencia ni las fotos del posteo muestran lo que sucedió antes y después de que el mandatario se pusiera la gorra en la cabeza.

“Joe Biden vuelve a sufrir un lapsus y se coloca una gorra de Donald Trump”, dice un mensaje que incluye la grabación en la que se muestra a Biden en un evento vestido con un traje y corbata azul marino colocándose la gorra roja que dice “Trump 2024” sobre una gorra que ya lleva puesta. El posteo también incluye dos fotografías del mandatario sonriendo y poniéndose la gorra del republicano mientras personas a su alrededor aplauden.

El video está incompleto

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que ese video ha circulado en redes y en medios desde el 11 de septiembre de 2024 para informar del suceso .

En Univision Noticias también se dio cobertura al suceso, como recoge un video publicado el 12 de septiembre de 2024 y en el que se cuenta que el mismo ocurrió durante un evento conmemorativo del 11 de septiembre en Shanksville, Pensilvania , localidad donde se estrelló uno de los aviones de los atentados que sufrió el país ese día de 2001.

En el encuentro, el mandatario bromeó sobre su edad con un seguidor de Trump y le planteó el intercambio de este tipo de sombrero. El hombre aceptó la gorra azul de la Casa Blanca firmada por Biden y posteriormente le entregó la suya roja de Trump que se ve en las imágenes.

“Te voy a dar mi gorra presidencial con el sello presidencial”, dice Biden en la secuencia. “El hombre entonces pregunta: “¿La vas a autografiar? y el presidente responde: “Claro que la voy a autografiar”. Ante eso el individuo contesta: “¿Te acuerdas de tu nombre?” y Biden afirma en tono de broma: “No recuerdo mi nombre, soy lento”. El sujeto le dice: “Eres un viejo” y Biden le responde: “Sí, lo sé, soy un tipo viejo, tú sabrás algo al respecto. Lo de ser viejo”.

En el transcurso de la conversación Biden firma la gorra y se la entrega para posteriormente decirle que necesita que le entregue la suya. Y este se la da. Luego, alguien en el público le grita al mandatario: “Póntela”, y él responde: “No iré tan lejos”, pero segundos después se la coloca en la cabeza y los asistentes gritan con sorpresa y le aplauden. Biden sonríe y le da la mano al seguidor de Trump y este último le comenta al mandatario: “Estoy orgulloso de ti, viejo”.

Revisamos el video en su totalidad y en ningún momento se ve a Biden sufriendo un lapsus. Tampoco hay informes oficiales que señalen que Biden sufrió algún tipo de equivocación o confusión durante el evento, pues se puso la gorra de su adversario a conciencia y en tono de broma.

Conclusión

Es falsa la afirmación que se hace en una publicación que contiene un video y dos fotografías de Joe Biden usando una gorra roja de la campaña de Donald Trump 2024, que señala que los mismos muestran que el presidente sufrió “otro lapsus" . Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, encontramos que el momento ocurrió en un evento conmemorativo del 23 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el acto, Biden bromeó con un seguidor de Trump sobre su edad y le propuso un intercambio de gorras al individuo. Cuando esto sucedió un asistente le gritó que se pusiera la gorra y el mandatario lo hizo en un gesto de broma. La grabación solo incluye ese momento y no la conversación previa con el hombre. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

