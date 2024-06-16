Es falso que Biden amenazó con usar aviones F-15 contra los estadounidenses

El video es un fragmento de una conferencia sobre control de armas a la que asistió Biden.

Luego de que el 11 de junio de 2024 el presidente estadounidense, Joe Biden, asistió a una conferencia en Washington sobre el control de armas, un video que lo muestra hablando sobre aviones de combate F-15 se ha utilizado en redes sociales para afirmar que había amenazado a la ciudadanía estadounidense, pero esto es falso.

En la grabación compartida en redes se oye a Biden diciendo: “Y, por cierto, si quieren pensar que enfrentarán al gobierno si nos salimos de la línea —algo de lo que están hablando de nuevo— bueno, ¿adivinen qué? Necesitan F-15. No necesitan un rifle”.

Un tuit publicado en X (antes Twitter) por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, que incluye el video, asegura: "Joe Biden acaba de amenazar a los ciudadanos estadounidenses con F-15. Por eso la Segunda Enmienda es tan vital. Por eso necesitamos una ola roja este noviembre. Por eso debemos recuperar nuestro país”.

Otros mensajes en X, en inglés y en español, repiten afirmaciones similares.

La frase se mencionó durante el evento organizado por Everytown for Gun Safety Action Fund, que aboga por el control de armas. En este, Biden reiteró la necesidad de actuar conjuntamente para avanzar en la implementación de leyes sobre su control y superar la oposición que presentan el lobby de armas, los fabricantes y varios políticos.

Sobre la Segunda Enmienda de la Constitución —que otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas— y sus defensores, el presidente dijo: “Nunca ha habido un momento en que se diga que puedes poseer todo lo que quieras. Nunca. No se podía poseer un cañón durante la Guerra Civil. Y, por cierto, si quieren pensar que... enfrentarán al gobierno si nos salimos de la línea —algo de lo que están hablando de nuevo— bueno, ¿adivinen qué? Necesitan F-15. No necesitan un rifle”.

elDetector revisó el discurso de Biden en su totalidad y no encontró una amenaza directa a los ciudadanos estadounidenses en general, como sugieren las publicaciones en cuestión.

Biden ya se había referido a la Segunda Enmienda y a los aviones F-15 anteriormente. Lo hizo en 2021, poco más de cinco meses después del asalto al Capitolio del 6 de enero y de su toma de posesión. En esa ocasión, el mandatario destacó que quienes busquen enfrentarse al gobierno necesitarían aviones F-15. Desde entonces ha repetido esa afirmación todos los años de su mandato.

Una frase reciclada

El 23 de junio de 2021 en un discurso en el que describió su plan para combatir la violencia armada, Biden bromeó diciendo que las personas que piensan que necesitan poseer armas para enfrentarse al gobierno de Estados Unidos en realidad necesitarían F-15 o armas nucleares: "Si quisieras o si crees que necesitas tener armas para enfrentar al gobierno, necesitas F-15 y tal vez algunas armas nucleares", expresó el mandatario.

El 30 de agosto de 2022 usó la referencia cuando habló del mismo plan en la Universidad Wilkes, en Pensilvania. “Para aquellos valientes estadounidenses de derecha que dicen que [la Segunda Enmienda] tiene como objetivo mantener a Estados Unidos independiente y seguro: si quieren luchar contra un país, necesitan un F-15. Necesitas algo un poco más que un arma”, dijo Biden.

También el 16 de enero de 2023 Biden habló del control de armas y de prohibir las armas de asalto durante el desayuno anual Martin Luther King Jr. de la Red de Acción Nacional en Washington. Entonces, el presidente dijo: “Amo a mis amigos de derecha que hablan de que ‘el árbol de la libertad está regado con la sangre de los patriotas’ (...) si necesitas preocuparte por enfrentarte al gobierno federal, necesitas algunos F-15. No necesitas un AR-15. Lo digo en serio”.

La referencia a los F-15 ha sido recibida por la prensa como una burla del presidente en las distintas ocasiones en que la ha utilizado, aunque tampoco es la primera vez que se le acusa de amenazar a los ciudadanos por pronunciar esta frase.

Conclusión

Es falso que Biden amenazó con usar aviones de combate F-15 en contra de los ciudadanos estadounidenses. En la grabación compartida en redes con esta afirmación, el mandatario aparece hablando sobre la necesidad de implementar leyes sobre el control de armas en una conferencia. Biden dijo que quienes busquen enfrentarse al gobierno (haciendo alusión al ataque del Capitolio del 6 de enero de 2021) necesitarán aviones F-15, no solo una pistola. Esa frase la ha repetido con algunas variantes durante todo su mandato en: 2021, 2022 y 2023, al referirse a la defensa de la Segunda Enmienda por votantes de derecha. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.