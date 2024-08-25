Ese video NO muestra indocumentados preparándose para votar: son solicitantes de asilo recibiendo permisos de trabajo

Las imágenes son de un reportaje sobre el bajo número de solicitantes de asilo que reciben permisos para trabajar. <br>

En una publicación difundida en Facebook el 11 de julio de 2024, que se titula “Preparando el terreno para el fraude”, dicen que en Chicago inmigrantes indocumentados “recién llegados están recibiendo tarjetas de Seguro Social por parte del gobierno”. En la imagen del post se ve el logo de CBS News y se lee, en inglés, que las “elecciones presidenciales de 2024 serán las más fraudulentas” de la historia. Esto es falso.

Factchequeado, medio aliado de elDetector, hizo una búsqueda directamente en la web de CBS News y, en realidad, se trata de un reportaje que fue publicado el 1 de enero de 2024, con una duración de 2:48 minutos y que habla sobre el bajo número de solicitantes de asilo que reciben permisos para trabajar.

“Alrededor del 1% de los más de 26,000 migrantes que llegaron a Chicago desde agosto de 2022 recibieron permisos de trabajo y tarjetas de Seguro Social”, dice la cadena informativa.

Precisamente, en ese reportaje de CBS News no se refieren a inmigrantes sin documentos obteniendo tarjetas o Números del Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), como señalan en el post de Facebook. Tampoco dicen que con ese documento podrán votar en las elecciones presidenciales de 2024.

Las personas que están en el país sin documentos no pueden obtener legalmente un SSN y no tienen derecho a votar en las elecciones federales. Aunque los no ciudadanos autorizados a trabajar en el país por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pueden obtener una tarjeta de este tipo –como los solicitantes de asilo–, eso tampoco los habilita para votar.

Los inmigrantes sin documentos NO pueden votar

David Becker, director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral ( CEIR , por sus siglas en inglés), explica en un video de 1:10 minutos que el voto de los no ciudadanos está prohibido en las elecciones federales en Estados Unidos.

En el artículo “Tres razones por las que el voto de los no ciudadanos es un mito, sin importar lo que hayas escuchado” , Becker aclara que “el voto de los no ciudadanos ha estado prohibido durante décadas” en las elecciones federales de acuerdo al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 611 , y si algún no ciudadano intentara votar existen medidas de protección que lo hacen “extremadamente raro”.

Además, explica que es necesario registrarse para votar y “cada persona que se registra para votar en Estados Unidos debe proporcionar una identificación, casi siempre un número de licencia de conducir, que se verifica con los registros del DMV [Departamento de Vehículos Automotores] para asegurarse de que son elegibles para votar y que son quienes dicen ser”.

Becker agregó que “los no ciudadanos casi nunca votan”, ejemplificando el estado de Georgia. “Georgia hizo una auditoría de su expediente electoral completo para ver si algún no ciudadano había votado, y encontraron cero votos en Georgia”, dijo. “Por lo tanto, pueden estar seguros de que sólo los ciudadanos votarán en las elecciones federales y, ciertamente, en 2024 para presidente”.

Un estudio del Brennan Center for Justice, centrado en 42 jurisdicciones en las elecciones generales de 2016, informó que las autoridades electorales, que supervisaron el cómputo de 23.5 millones de votos, sólo registraron unos 30 incidentes de presuntos votos de no ciudadanos, lo que representa el 0.0001% de todos los votos emitidos.

Otro estudio titulado “Desmintamos el mito del ‘fraude’ en la votación por correo” publicado en 2020, a propósito de la pandemia, por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) indica que en las últimas dos décadas se registraron cerca de 250 millones de votos por correo a nivel nacional, pero sólo el 0.00006% de estos votos fueron calificados como fraudulentos

Según la ley federal, los ciudadanos no aptos para votar podrían enfrentar una condena de hasta cinco años en prisión o hasta ser deportados por registrarse para votar en una elección federal sin ser ciudadano de Estados Unidos.

Los inmigrantes indocumentados NO pueden obtener legalmente Números de Seguro Social

Nilsa Henriquez, una portavoz de la Administración de Seguridad Social de EEUU (SSA, por sus siglas en inglés), confirmó a Factchequeado, medio aliado de elDetector, en un correo electrónico que “para que a una persona le sea asignado un Número de Seguridad Social, debe cumplir con nuestros requisitos de evidencia y ser ciudadano de Estados Unidos; o un individuo admitido legalmente en Estados Unidos para residencia permanente; o un individuo admitido legalmente en Estados Unidos de manera temporal que tiene autorización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para trabajar”.

En la sección titulada “ Números de Seguridad Social para no ciudadanos ”, la SSA dice: “Generalmente, sólo los no ciudadanos autorizados para trabajar en Estados Unidos por el Departamento de Seguridad Nacional” pueden obtener un número de Seguro Social, que se “usa para reportar los salarios de una persona al gobierno y para determinar su elegibilidad para beneficios del Seguro Social”.

Los estados también están protegidos en la verificación de los números del Seguro Social por medio de Help America Vote Verification (HAVV, por sus siglas en inglés) para cumplir con los requisitos de la Ley Ayuda a América a Votar (HAVA) aprobada en 2002 por el Congreso de Estados Unidos para realizar reformas significativas al proceso electoral y mejorar los sistemas de votación tras las elecciones de 2000.

El sistema HAVV señala que cada estado debe establecer una lista de registro de votantes computarizada en todo su territorio y corroborar los datos de los nuevos votantes con el DMV de cada estado.

En caso de que un nuevo votante no presente una licencia de conducir válida durante el registro, el estado puede verificar la identidad del votante a través del HAVV. Este sistema verifica la precisión del nombre, la fecha de nacimiento y los últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social, informando si la persona se encuentra en sus registros o si ha fallecido.

Este es un artículo publicado originalmente el 13 de agosto de 2024, en Factchequeado, un medio de verificación –aliado de elDetector y miembro oficial de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN)– que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en español en Estados Unidos.

