Ese video no muestra gusanos que cayeron sobre Dubai después de las abundantes lluvias

“Dubai despues [sic] de la [sic] lluvias estan [sic] callendo [sic] gusano [sic]”, dice el texto insertado en el video compartido en Facebook y que acumulaba más de 1.8 millones de visualizaciones y 5,800 “me gusta” hasta el 26 de abril de 2024. Una publicación de Instagram con la misma grabación y afirmación sumaba unas 18,000 reproducciones hasta la misma fecha.

Así que realizamos una búsqueda inversa de imagen en Google y hallamos un video de EFE Verifica, miembro como elDetector de la International Fact-Checking Network, publicado en TikTok en marzo de 2023, en el que aparecen imágenes similares a las que estamos chequeando y en el que se desmiente que las mismas muestren una lluvia de gusanos sobre China. El clip de la agencia española explica que se trata en realidad de flores de álamo, que son muy comunes en el país asiático y tienen forma alargada como de oruga.

Al comparar las matrículas de los vehículos del video que estamos verificando con las que se ven en la grabación chequeada por EFE en 2023, nos damos cuenta de que son muy similares –de color azul, letras blancas y con el mismo tipo de caracteres–, así que revisamos en páginas web que recopilan tipos de matrículas como son las placas de los autos en China y concluimos que es muy probable que las imágenes viralizadas correspondan al mismo fenómeno de las flores de álamo en el país asiático y no tengan nada que ver con Dubai.

Entonces, consultamos por correo electrónico a la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubai (RTA, por sus siglas en inglés) y nos confirmaron que las matrículas que aparecen en el video “no fueron emitidas por RTA Dubai”, con lo que descartamos definitivamente que las imágenes virales correspondan a gusanos que cayeron sobre los vehículos tras las lluvias que azotaron esa ciudad en abril de 2024, causando enormes inundaciones.

Conclusión

Es falso que un video en el que se ven varios autos estacionados aparentemente cubiertos de gusanos muestre imágenes de cómo estos animales cayeron sobre los vehículos en Dubai tras las intensas lluvias que azotaron la ciudad en abril de 2024, como aseguran publicaciones en redes sociales. La autoridad de transporte de Dubai confirmó a elDetector que las matrículas de los autos que aparecen en la grabación no fueron emitidas por esa institución. En cambio, las placas parecen ser de China, donde han sido captadas escenas muy similares que también han sido compartidas en internet como si fueran de una lluvia de gusanos, pero en las que en realidad se ven flores de álamo (que tienen una forma alargada, como de oruga). Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

