Trump NO muestra en ese video una gorra de “Trump 2028” enmarcada en la Oficina Oval: la grabación está manipulada

Un clip de video, tomado de un recorrido por la oficina presidencial hecho por Fox News en marzo de 2025 fue alterado y circula en redes sociales con la imagen de la gorra roja, en lugar del acta de independencia de Estados Unidos.

Por:
Dayimar Ayala Altuve.
El clip de video con la imagen alterada circula en Reddit también, en formato meme.
Circula en Facebook y X (antes Twitter) un clip de video en el que se ve al presidente Donald Trump vestido de traje azul y corbata roja, abriendo una cortina de color azul que está rodeada de dos banderas: la de Estados Unidos y la bandera del presidente de Estados Unidos. El video muestra que tras la cortina hay un de marco dorado que encuadra, supuestamente, una gorra que dice “Trump 2028”.

Las publicaciones en redes sociales afirman que “Trump 2028 ya está en la Oficina Oval” o que el presidente “presenta una nueva obra de arte de Trump 2028 en exhibición dentro de la Casa Blanca”. Eso es falso y el video está manipulado.

En el video original, Trump muestra un cuadro con el acta de independencia

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens nos llevó a resultados de Reddit, Instagram y YouTube en los que se ve la gorra “Trump 2028” supuestamente enmarcada y otras versiones del mismo video, en formato “ meme”.

Un resultado de X del 19 de marzo de 2025 tiene una versión del mismo video que circula en abril de 2025 con la falsa afirmación de que “Trump 2028 ya está en la Oficina Oval” y la gorra roja. Tras la cortina y el marco se ve un pergamino. En el posteo de X se lee: “Trump muestra la declaración de independencia [de Estados Unidos] escondida detrás de una cortina, así como ángeles que cuidan la Oficina Oval”.

Un detalle del video que muestra supuestamente la gorra “Trump 2028” es que tiene el logo de Fox News y una descripción en la que se lee en inglés: “Trump muestra a Laura algo increíble”.

En Google hicimos una búsqueda con esa frase, y el primer resultado es un artículo, del 19 de marzo de 2025, de Fox News titulado “Vea: El presidente Trump recorre en exclusiva el Despacho Oval”. Hay un video de 7:51 minutos, y del minuto 3:07 al 3:44, el presidente pasa de estar parado en una ventana junto a la periodista Laura Ingraham, presentadora de The Ingraham Angle, a una pared con una cortina azul, flanqueada por las dos banderas.

En el minuto 3:30, el presidente devela el cuadro para mostrar el acta de la independencia de Estados Unidos, y se ve el logo del canal Fox y la inscripción “Trump muestra a Laura la declaración de independencia”.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump muestre en un video una gorra de “Trump 2028” en un cuadro de marco dorado ubicado tras una cortina azul en la Oficina Oval. La grabación está manipulada, pues en su contexto original, el mandatario muestra el acta de la independencia de Estados Unidos. Comprobamos la falsedad de la afirmación que circula en Facebook y X (antes Twitter) con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y una búsqueda en Google que nos llevó al video original de Fox News del 19 de marzo de 2025, en donde el presidente devela a la periodista Laura Ingraham el documento histórico. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

