Esos videos virales no muestran la aparición de un extraterrestre en Miami: la policía lo desmintió

Adolescentes crearon caos el 1 de enero de 2024 al lanzar fuegos artificiales a personas.

Videos que muestran personas corriendo a las afueras de un centro comercial, decenas de autos policiales y una sombra que se puede ver moviéndose entre los patrulleros se han hecho virales en redes sociales con la afirmación de que registran la aparición de una criatura extraña o extraterrestre en Miami. Pero no es así.

La policía local explicó que las imágenes corresponden a un incidente ocurrido la noche del 1 de enero de 2024 en Bayside Marketplace, donde un grupo de adolescentes generó caos al lanzar fuegos artificiales a la gente, ocasionando que algunas personas pensaran que se trataba de un tiroteo y desencadenando una enorme reacción policial. Agentes también desmintieron que la sombra que se ve en una de las grabaciones sea un alien y, en cambio, apuntaron que se trata de una persona caminando.

“Qué pasó en Miami. Aparición de criatura humanoide o extraterrestre”, dice el texto insertado sobre un video publicado el 8 de enero de 2024 en Instagram y que dos días después sumaba más de 10,000 “me gusta” y 338,000 visualizaciones. Grabaciones con afirmaciones similares fueron también difundidas en X (antiguo Twitter) y TikTok, donde igualmente acumulaban decenas de miles de reacciones y reproducciones.

Ante el surgimiento de este tipo de teorías en redes sociales, el Departamento de Policía de Miami difundió el 5 de enero de 2024 una grabación en su cuenta de Instagram en la que un oficial –de apellido Horta– dice que “hay un video que se está haciendo viral de extraterrestres de 8 a 10 pies caminando por Bayside”, explica que “es realmente sólo una persona caminando, con una sombra” y asegura que “no hay aliens en Miami”. Las imágenes mostradas por el agente del supuesto alienígena coinciden con las incluidas en los videos que estamos verificando.

Otro agente de policía, identificado como el oficial de información pública Michael Vega, dijo también a los medios que en el incidente en Bayside Marketplace no hubo extraterrestres y explicó que lo que se observa en las imágenes virales “es una sombra de una persona caminando”, pues "si hubiese habido alguna criatura, yo mismo y otros oficiales hubiésemos sacado nuestras pistolas, rifles y armas, mientras nos refugiábamos detrás de nuestros autos”, según el reporte del New York Post.

Una nota de Forbes, en tanto, incluyó un video de mejor calidad del supuesto extraterrestre y apuntó que lo que se ve realmente no es una persona, sino varias –posiblemente agentes policiales– caminando entre las patrullas y el centro comercial.

El incidente

En el video difundido en Instagram por el Departamento de Policía de Miami se explica también que lo que sucedió la noche del 1 de enero de 2024 en el centro comercial Bayside Marketplace fue que “había unos 50 o más menores, que estaban lanzando fuegos artificiales a personas” y que “los agentes que estaban en el lugar tuvieron algunos problemas para contenerlos, por lo que activaron lo que se conoce como ‘citywide 3’, al que cada oficial de la ciudad respondió. Por eso es que vieron tanta presencia policial”.

Residentes de la zona, además, confundieron el sonido de los fuegos artificiales con el de disparos y reportaron un tiroteo en el lugar, según un comunicado emitido el 2 de enero de 2024 por el presidente de una asociación de vecinos del centro de Miami.

Finalmente, cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron arrestados por los disturbios, según reportaron medios de comunicación.

Conclusión

Es falso que videos que se han hecho virales en redes sociales muestren el caos que se generó en Miami por la aparición de extraterrestres en un centro comercial de la ciudad. La policía local desmintió la presencia de alienígenas, dijo que lo que se ve en algunas grabaciones es una persona caminando por la zona –con una sombra– y explicó que el incidente ocurrido el 1 de enero de 2024 en Bayside Marketplace fue generado por unos 50 adolescentes que dispararon fuegos artificiales a personas y pusieron dificultades a los agentes para contener la situación, provocando una enorme respuesta de oficiales de toda la ciudad. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

