Ese video no es un corto ganador del Festival de Cine de Venecia

Es falso que el video animado que circula en Facebook, que muestra a un niño aislado en medio de personas abstraídas en sus teléfonos celulares, sea de un corto premiado en el Festival de Cine de Venecia y que su nombre sea L'Altra Par, según comprobamos a través de la búsqueda inversa de imágenes en Bing, TinEye y Google Images, así como con búsquedas de palabras clave en Google. En realidad, se trata de un video musical del artista neoyorkino Moby que, en colaboración con el ilustrador Steve Cutts, busca retratar “la falta de conexión humana”, como afirmó este último al portal Vice. El clip se titula Are You Lost In The World Like Me? (¿Estás perdido en el mundo como yo?), de acuerdo con la página oficial de Moby, y no L'Altra Par. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.