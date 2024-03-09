Esa casa no fue destruida por las olas este año: es del tsunami de Japón de 2011

No es primera vez que circulan videos del tsunami de 2011 en Japón como si fueran recientes.

Es falso que un video en el que se ve cómo un fuerte oleaje destruye una casa de techo verde en una zona inundada corresponda a un tsunami que ocurrió en 2024 en Japón o que sea una noticia de “última hora”, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las imágenes son del tsunami que azotó ese país asiático en 2011 tras un potente terremoto de 9.0 de magnitud, por lo que se encuentran fuera de contexto.

“Tsunami 2024 en Japón, impresionante la fuerza del océano”, dice un post de Instagram del 7 de febrero de 2024, que un mes después sumaba 8.3 millones de visualizaciones y más de 92,300 “me gusta”.

Otra publicación hecha el 4 de marzo en la misma red social en la que se lee “#ULTIMAHORA. Tsunami en Japón hace un rato”, muestra el mismo clip y acumulaba más de 470,000 reproducciones y 8,900 “me gusta” dos días después.

No es la primera vez que en elDetector verificamos publicaciones en redes sociales que usan imágenes del tsunami de Japón de marzo de 2011 y las divulgan como si fueran actuales, como fue el caso de una grabación que chequeamos en 2023 que mostraba olas que se llevaban por delante autos y botes.

Conclusión

Es falso que una grabación en la que se observa una edificación de techo verde arrasada por un fuerte oleaje corresponda a un tsunami que ocurrió en 2024 en Japón, como afirman publicaciones en redes sociales. Las imágenes están fuera de contexto pues realmente son del tsunami que azotó el país asiático luego del devastador terremoto del 11 de marzo de 2011. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

