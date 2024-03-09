Esa casa no fue destruida por las olas este año: es del tsunami de Japón de 2011
Publicaciones en redes sociales han difundido en febrero y marzo de 2024 un clip que, según dicen, es de este año, pero en realidad muestra la devastación causada por el tsunami del 11 de marzo de 2011 en la ciudad japonesa de Soma.
Es falso que un video en el que se ve cómo un fuerte oleaje destruye una casa de techo verde en una zona inundada corresponda a un tsunami que ocurrió en 2024 en Japón o que sea una noticia de “última hora”, como aseguran publicaciones en redes sociales. Las imágenes son del tsunami que azotó ese país asiático en 2011 tras un potente terremoto de 9.0 de magnitud, por lo que se encuentran fuera de contexto.
“Tsunami 2024 en Japón, impresionante la fuerza del océano”, dice un post de Instagram del 7 de febrero de 2024, que un mes después sumaba 8.3 millones de visualizaciones y más de 92,300 “me gusta”.
Otra publicación hecha el 4 de marzo en la misma red social en la que se lee “#ULTIMAHORA. Tsunami en Japón hace un rato”, muestra el mismo clip y acumulaba más de 470,000 reproducciones y 8,900 “me gusta” dos días después.
En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imagen en Google y encontramos las mismas imágenes publicadas en 2011 en blogs y plataformas de video, en las que se explica que se trata de una grabación hecha el 11 de marzo de ese año en la localidad japonesa de Soma (en la prefectura de Fukushima), que fue devastada por un tsunami poco después de que un fuerte terremoto sacudiera el país asiático.
También, a través de una búsqueda con palabras clave en la sección de videos de Google, hallamos las mismas imágenes publicadas en una cuenta de YouTube que recopila grabaciones sobre el tsunami del 11 de marzo de 2011 en Japón y que da los créditos de ese video a un usuario de la plataforma de videos que subió las imágenes el 27 de septiembre del año en que ocurrió el trágico suceso.
No es la primera vez que en elDetector verificamos publicaciones en redes sociales que usan imágenes del tsunami de Japón de marzo de 2011 y las divulgan como si fueran actuales, como fue el caso de una grabación que chequeamos en 2023 que mostraba olas que se llevaban por delante autos y botes.
Conclusión
Es falso que una grabación en la que se observa una edificación de techo verde arrasada por un fuerte oleaje corresponda a un tsunami que ocurrió en 2024 en Japón, como afirman publicaciones en redes sociales. Las imágenes están fuera de contexto pues realmente son del tsunami que azotó el país asiático luego del devastador terremoto del 11 de marzo de 2011. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
