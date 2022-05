elDetector responde: El video sobre supuesta captura de un almirante estadounidense en Ucrania contiene falsedades

No hay evidencias de que el ejército ruso detuviese, tras hacerse con la acería de Azovstal en Mariupol, al almirante estadounidense Eric T. Olson, al teniente general canadiense Trevor John Cadieu o a un teniente coronel británico llamado John Baily, como desinforma un video viral en Facebook que llegó al chatbot de elDetector. El gobierno de EEUU no ha informado de la captura de Olson y esto tampoco está reseñado en los principales medios del país. Tampoco el gobierno ruso ha mencionado la supuesta captura de los tres oficiales. El almirante estadounidense Olson está retirado desde 2011 y tiene 70 años. Pero el video se apoya en una imagen de un militar más joven al que identifican falsamente como Olson: en realidad la foto fue publicada por el medio ruso Sputnik más de un mes antes de la toma de la acería y, según afirman, corresponde a un soldado ucraniano. Tampoco hay evidencias de la detención del canadiense Cadieu, quien ya no forma parte del ejército de ese país. Medios canadienses dicen que está en Ucrania, pero no como parte de su ejército. Sobre John Baily, una búsqueda en Google de su nombre no da ningún resultado. También es falso que la OTAN tenía una base en la acería tomada: la alianza no participa en la guerra. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.