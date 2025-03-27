Es falso que ese video muestre una camioneta de ICE quemada “en protesta por las deportaciones masivas”

Los datos oficiales comprueban que la afirmación que circula en redes es una desinformación.

Circula en Facebook un video en el que se ve una camioneta de color gris siendo consumida por llamas en medio de una calle; detrás se ve un vehículo de la policía y a un agente observando cuidadosamente desde una esquina de la calle. Afirman en redes sociales que es una camioneta de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) que, supuestamente, incendiaron en Filadelfia, “en protesta por las deportaciones masivas”. Eso es falso, porque la circunstancia en la que se quemó fue diferente.

Comprobamos la falsedad de la afirmación con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, la revisión de datos oficiales del siniestro por parte de ICE, y la respuesta que dio por correo electrónico a elDetector el Departamento de Policía de Filadelfia.

Autoridades declararon que el incendio no fue intencional

“Según informes, extremistas de izquierda incendiaron una camioneta del ICE en Filadelfia en protesta por las deportaciones masivas”, se lee en una publicación de Facebook de febrero de 2025, que sigue recibiendo interacciones en marzo de 2025 y que incluye un video de un vehículo gris incendiándose.

Desde la Oficina de Asuntos Públicos de la Policía de Filadelfia respondieron por correo electrónico a una consulta de elDetector que ICE indicó “que el incidente se debió a un problema mecánico con su vehículo y que no fue provocado intencionalmente”.

Además, con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video, hallamos, entre los muchos resultados, un artículo del Philadelphia Magazine, un medio comunitario de ese estado , del 19 de febrero de 2025, titulado “ ICE desmiente teoría conspirativa sobre el incendio de su camioneta en Filadelfia ”.

De acuerdo con el artículo, ICE afirmó que no sospechaba de ningún delito, y que la camioneta, tipo van, tenía problemas mecánicos. La nota del Philadelphia Magazine, remite como fuente a NBC Philadelphia . El medio televisivo registró el 19 de febrero de 2025 las declaraciones de Rachel Cunningham, portavoz del Departamento de Bomberos de Filadelfia. “Después de que nuestro jefe de bomberos hablara con el conductor del vehículo, quien salió ileso, afortunadamente se determinó que se trató de un incendio accidental”, dijo la vocera.

Asimismo, la portavoz de ICE, Tanya Roman, declaró que la camioneta “experimentó problemas mecánicos” antes de incendiarse, según recoge la nota de NBC Philadelphia.

Conclusión

Es falso que ese video muestre una camioneta de ICE quemada “en protesta por las deportaciones masivas”, en Filadelfia. La circunstancia en que ocurrió el incidente es distinta a la que afirman en Facebook. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, nos llevó a los detalles del contexto original del incendio: un problema mecánico en esa camioneta tipo van, de ICE, de acuerdo con el propio organismo y la vocera del Departamento de Bomberos de Filadelfia. Además, desde la Oficina de Asuntos Públicos de la Policía de Filadelfia respondieron por correo electrónico a una consulta de elDetector que el incendio no fue provocado intencionalmente . Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

