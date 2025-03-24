Ese video NO muestra un ataque de los hutíes a un portaviones estadounidense en marzo de 2025: las imágenes son de 2024

Una publicación difundida en Facebook lleva un video que supuestamente muestra un ataque de los hutíes (grupo de rebeldes respaldados por Irán) contra el portaviones estadounidense USS Harry S. Truman en marzo de 2025, en medio de la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump contra zonas controladas por ese grupo en Yemen. Pero esa afirmación es falsa: las imágenes corresponden a un ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes en 2024, cuando Trump no era presidente, por lo que el video está fuera de contexto.

En la grabación publicada el 16 de marzo de 2025 y titulada “Escalada en el Mar Rojo: Houthis [sic] atacan al USS Harry S. Truman”, se escucha una voz en árabe que dice: “A las seis encontramos la cooperación estadounidense-israelí. Intentando restaurar. Dios. Observamos que no fue así”. Además, el texto que la acompaña informa sobre un ataque del grupo rebelde el 15 de marzo de 2025 contra el portaviones USS Harry S. Truman.

Son imágenes de 2024

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, se ha reportado la muerte de “varios líderes” hutíes, en respuesta a los múltiples ataques, desde 2023, contra buques estadounidenses en el mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. En respuesta, los hutíes han reivindicado ataques contra el USS Harry S. Truman. Sin embargo, el video que estamos verificando no es actual.

En e lDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, y encontramos las mismas en varias notas periodísticas publicadas en enero de 2024, entre ellas una de Univision Noticias. Al comparar el contenido con el que estamos verificando, identificamos los mismos destellos de fuego en la noche, el sonido de perros ladrando y a una persona hablando en árabe.

En el reportaje de Univision Noticias explican que, tras “meses de ataques de los hutíes contra barcos británicos y estadounidenses, ambos países respondieron con una fuerte ofensiva contra sitios estratégicos del grupo”.

Esta noticia también fue reseñada por el medio turco Anadolu Agency (AA) –fundado hace más de 100 años– que publicó una imagen dentro del artículo que coincide con las características del video que falsamente afirma que ese ataque ocurrió bajo la administración de Trump, cuando, en realidad, fueron bombardeos realizados durante la presidencia de Joe Biden.

Conclusión

Es falso que ese video de bombardeos muestre un ataque de los hutíes contra el portaviones USS Harry S. Truman en Yemen en marzo de 2025, durante la administración de Donald Trump, como afirma una publicación en Facebook. Las imágenes están fuera de contexto: en realidad, corresponden a un ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes en 2024. En elDetector lo verificamos mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Encontramos las mismas imágenes en reportajes publicados en enero de 2024 por Univision Noticias y otros medios, donde informan sobre un ataque de Estados Unidos y el Reino Unido contra los hutíes. Esto ocurrió durante la administración de Joe Biden, no la de Trump. Los medios explicaron que la ofensiva fue una respuesta a los ataques de los hutíes contra barcos británicos y estadounidenses. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

