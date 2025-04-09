Ese video en el que se ve cómo un agente abre la puerta de un vehículo a través de una ventanilla rota para hacer un arresto NO ocurrió en Florida ni el conductor detenido era venezolano

En medio de redadas migratorias en Estados Unidos, circula en Instagram un video que muestra un arresto realizado por las autoridades, en el que se afirma que el hecho ocurrió en Florida y que el detenido es de nacionalidad venezolana. Sin embargo, aunque las imágenes son reales, es falso que la detención haya tenido lugar en Florida o que las personas involucradas sean venezolanas. El hecho fue reportado por nuestra propia cadena: Univision Noticias.

"Venezuelano [ sic] siendo apresado por ICE en la Florida", se lee en un reel compartido el 27 de marzo de 2025. En el video se observa a una persona uniformada con las siglas HSI en el pecho abriendo la puerta de un auto desde el exterior, el cual tiene una ventana rota. Desde el interior, una persona —que tiene un tatuaje visible— graba la escena con un celular. En medio del tenso momento, se escucha lo que parece ser la voz de una mujer llorando, a quien le dicen en español: “Toma el teléfono”. Segundos después, se oye en inglés: “No puedes hacer eso…estoy embarazada”.

No sucedió en Florida

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con la captura de una parte del video y encontramos, entre los resultados, un reportaje de la cadena NBC News publicado el 14 de marzo de 2025 en su portal.

Al compararlo con el video que estamos verificando, identificamos a la misma persona de tez clara y barba intentando abrir la puerta, con un uniforme que lleva el texto HSI (Homeland Security Investigations) en el pecho y una gorra, al igual que otra persona que aparece con el mismo gorro negro. En el reportaje, además, se escucha que uno de los hombres dice en inglés: “Ella está embarazada”.

Sin embargo, entre las diferencias, se destaca que el reportaje indica que la detención ocurrió en el estado de Washington y en ningún momento se identifica a las personas como venezolanas. Lo que se menciona en el video de NBC es que las autoridades los vinculan presuntamente con la banda criminal Tren de Aragua y que la esposa de uno de los dos hombres que iban en el auto —identificada como Kayla Somarriba, según el reportaje— estuvo presente durante el operativo.

Con el nombre de la esposa, quien sería la mujer embarazada mencionada en el reportaje, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y hallamos que nuestra cadena, Univision Noticias, había reportado el caso como un “violento arresto de ICE a dos hermanos hispanos: rompieron las ventanas de un auto para detenerlos”.

En el video publicado en una cuenta oficial de Instagram de Univision, se identifica a los hombres como de origen nicaragüense, a diferencia de lo que afirma la grabación sujeta a esta verificación donde se dice que se trata de venezolanos.

Desde elDetector nos contactamos directamente con Somarriba, quien confirmó vía WhatsApp que ella grabó el video que estamos verificando. Señaló, además, que “lo que dicen que son venezolanos arrestados en Florida no es” verdad, aclarando que el hecho ocurrió en “Spokane, Washington”. Es decir, en la otra punta del país.

Conclusión

Es falso que ese video en el que un agente abre la puerta de un vehículo a través de una ventanilla rota muestre a un venezolano siendo arrestado por autoridades en Florida, como asegura una publicación difundida en Instagram. Nuestra propia cadena reportó este operativo, en el que dos jóvenes fueron identificados como de origen nicaragüense y cuya detención ocurrió en el estado de Washington. Kayla Somarriba, quien confirmó a elDetector que grabó el video verificado, negó que se tratara de venezolanos o que el hecho haya ocurrido en Florida. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

