Verificación de hechos: Mapa que muestra una victoria aplastante de Trump se basa en un información falsa sobre servidores incautados en Alemania

Está previsto que el estado de Georgia termine el conteo esta semana. Si el presidente electo Joe Biden mantiene su liderazgo, finalizará la contienda presidencial con un total de 306 votos electorales frente a los 232 del presidente Donald Trump.

[Nota de El Detector del 20 de noviembre: El recuento de votos en Georgia terminó la noche del 19 de noviembre. Joe Biden ganó con una ventaja de 12,284 votos, aunque se encontraro papeletas en cuatro condados que aumentaron los n´úmeros de Trump. El margen entre Biden y Trump sigue siendo de menos de 0.5%, por lo cual el equipo del presidente puede pedir otro recuento. Tiene plazo para hacerlo hasta el 24 de noviembre, informó Univision Noticias].

Pero algunos usuarios de Facebook afirman que ese [306 votos electorales para Biden y 232 para Trump] no es el resultado real, o que ni siquiera se acerca a ello. Basaron sus afirmaciones en la One America News Network, conocida como OANN u OAN.

"OANN publicó la historia ... El Verdadero Voto Electoral", escribió un usuario. "Trump: 410, Biden: 128".

Otro usuario publicó una imagen de un mapa electoral que también muestra a Trump con 410 votos y Biden con 128 votos con el título "Informe de OAN".

Los usuarios no han respondido a las solicitudes de declaraciones para USA TODAY.

¿Qué es One America News Network?



One America News Network es un canal de cable con tendencia conservadora. El empresario Robert Herring la fundó en 2013 y la dirige su hijo Charles Herring, según The Guardian.

Se ha ganado una reputación por ventilar teorías conspirativas infundadas y difundir información falsa, incluso sobre la pandemia de covid-19.

NewsGuard, una red de periodistas que evalúa la confiabilidad de los sitios de noticias, insta a lectores y anunciantes a "proceder con cautela" con One America News Network, según The New York Times.

Descubrió en específico que la OANN "viola seriamente los estándares básicos de credibilidad y transparencia" e incluye regularmente "información falsa o distorsionada".

También ha difundido numerosas afirmaciones que han sido desmentidas desde las elecciones, incluyendo algunas sobre el software electoral de Dominion Voting Systems, que no eliminó ni cambió votos, según otra verificación de hechos de USA TODAY .

¿Por qué su mapa tenía a Trump con 410 y Biden con 128?



El mapa que mostraba a Trump con 410 votos y Biden con 128 se mostró en medio de un segmento sobre la teoría conspirativa de que el ejército estadounidense había realizado una redada en Alemania para incautar servidores que contenían información relacionada con las elecciones.

[ Nota de El Detector: Nuestros aliados de Lead Stories comprobaron que esa incautación es falsa, como lo publicamos el 15 de noviembre]:



"Nuevos informes afirman que los resultados reales de las elecciones estadounidenses de 2020 se encontraron en un servidor de computadora que fue incautado por el ejército estadounidense en Frankfurt, Alemania", se le escucha decir al presentador [de OANN] en un video del segmento en YouTube.

Entonces un tuit con el mapa aparece en la pantalla cuando el presentador explica que "presuntamente se basa en los datos de ese servidor" (aunque el tuit solo se le atribuye a un candidato al Congreso quien resultó derrotado).

"Muestra una victoria aplastante para el presidente Trump con 410 votos en el Colegio Electoral, incluso en los bastiones liberales de California y Minnesota", concluye el presentador.

La teoría conspirativa sobre los servidores incautados ha sido previamente desacreditada por USA TODAY.

El ejército estadounidense confirmó que no hubo una redada, y la empresa de software en cuestión, Scytl, explicó que actualmente no tiene servidores en Alemania.

Chris Krebs, quien era el director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional antes de su despido el martes [17 de noviembre], también desmintió las afirmaciones que circularon en Twitter.

"Los servidores relacionados con las elecciones NO FUERON recientemente incautados en Europa por el ejército estadounidense, contrario a la #disinfo que se difunde cada vez más en las redes sociales", escribió el sábado.

Como no hubo redada alguna, el mapa que las personas afirmaron provenía de los servidores incautados, que mostraba a Trump con 410 y Biden con 138, también es falso.

El mapa también es muy poco realista. Como señaló el presentador, muestra a California adquiriendo un tono rojo, cuando los demócratas ganaron el estado en todas las contiendas presidenciales desde 1992.

Esta vez [en las elecciones presidenciales de 2020], Biden recibió el 63.7% de los votos en California, en comparación con el 34.2% de Trump, según el sitio web del estado.

Nuestro veredicto: Falsa



Según nuestra investigación, la afirmación de que el conteo real de votos electorales es de 410 para Donald Trump y 128 para Joe Biden es FALSA. Esas cifras se basan en informes falsos de que el ejército estadounidense incautó servidores con información electoral en una redada reciente en Alemania. USA TODAY y otros verificadores de hechos ya han desacreditado esos informes.

