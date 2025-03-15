USAID NO pagó $4 millones de dólares a TIME por nombrar a Zelensky “persona del año” en 2022

No es la primera vez que circulan desinformaciones sobre supuestos pagos de USAID.

“USAID pagó a la revista Time 4 millones de dólares para nombrar a Zelensky ‘Persona del Año’”, se lee en decenas de publicaciones en Instagram y Threads. Pero eso es falso. Algunos de esos posteos se apoyan en una publicación en inglés de X (antes Twitter) de una cuenta que aclara en su bio que comparte contenido de parodia. Además, en los contratos que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) hizo desde 2008, no hay resultados de transacciones con la corporación que lleva TIME Magazine por esa cantidad.

No es la primera vez que se desinforma sobre los supuestos gastos de USAID. Ya en elDetector habíamos verificado la afirmación engañosa del presidente Trump de que desde agencias federales se le había pagado a Politico y a The New York Times “por crear buenas historias sobre los demócratas".

También desmentimos las falsedades que dijo Elon Musk en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News; en ese momento el empresario y encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) mencionó a la agencia Reuters, por supuestamente haber recibido millones de dólares por una “campaña de desinformación masiva”.

La desinformación salió de una cuenta parodia

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre una información en medios confiables y de trayectoria que hayan registrado la supuesta información del pago por la portada de TIME para que apareciera Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Tampoco declaraciones de voceros del gobierno al respecto.

Una de las publicaciones que circula en Instagram, tiene de imagen un posteo de X, de una cuenta que se autodenomina como de parodia. Sin embargo, la publicación que decía en inglés “USAID pagó a la revista TIME 4 millones de dólares para nombrar a Zelensky 'persona del año'. ¿Hay algún medio de comunicación que no esté a sueldo de USAID? No son sólo dólares, son los dólares de los contribuyentes. Si no fuera por Trump y DOGE, la mayoría de la gente todavía no tendría ni idea de cuánto dinero despilfarra el gobierno. POLITICO, CBS, TIME, BBC. A todos ellos se les paga por empujar la narrativa en nuestras gargantas”, ya no está disponible y lo comprobamos con una búsqueda avanzada en X .

Aunque el posteo fue tumbado, encontramos una publicación en el sitio web The Geller Report que recoge el contenido del tuit con la desinformación sobre el pago de USAID a TIME que se ha estado compartiendo.

EFE Verifica, signatario de la Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, había verificado antes de que se eliminara la publicación en X que ese era el origen de la desinformación e incluido una captura de pantalla de la misma.

Sobre la “Persona del año”

En 2022 la revista TIME nombró a Zelensky como la persona del año. De acuerdo con el reportaje con el que fue portada, le dieron el mérito por su lucha y valentía al frente del conflicto con Rusia.

En 2024, por ejemplo, lo fue el presidente Donald Trump . En el reportaje que acompañó la portada con la selección de la persona del año, la revista escribió: “Durante 97 años, los editores de TIME han elegido a la Persona del Año: la persona que, para bien o para mal, contribuyó más a cambiar el mundo y los titulares de los últimos 12 meses. En muchos años, esa elección fue difícil. En 2024, no lo fue”.

En un artículo de 2014 (actualizado en 2018), TIME explicó todo lo que se necesita saber sobre “la persona del año”. La publicación detalla que la selección es un ejercicio periodístico “bastante divertido”.

“Tenemos finalistas en la edición, así que hay varias historias en juego cada año, y debemos ser flexibles, dada la naturaleza de las noticias. Muy pocos miembros del equipo saben quién es el favorito, o incluso quiénes son los finalistas. En realidad, solo lo saben quienes necesitan saberlo, incluyendo un pequeño círculo de editores y el escritor que trabaja en la historia”, se lee.

Asimismo, la revista explica que para la selección no siente presión externa de, por ejemplo, las redes sociales o internet. Que si bien hacen una encuesta para saber qué personaje despierta el interés del público, no hacen la selección basándose en esa consulta.

Conclusión

Es falso que la USAID haya pagado 4 millones de dólares a la revista TIME por nombrar “persona del año” a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en 2022. La afirmación circula en Instagram y Threads. Algunos de esos posteos se apoyan en una publicación en inglés de X (antes Twitter) de una cuenta que aclara en su bio que es de parodia, según comprobó EFE Verifica. En los pagos que la USAID hizo desde 2008, no hay resultados a nombre de la corporación que lleva TIME Magazine. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

