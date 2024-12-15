UnitedHealthcare NO publicó una oferta de trabajo para nuevo CEO horas después del asesinato de su anterior director general Brian Thompson

Los mensajes incluyen un supuesto pantallazo de una publicación de LinkedIn.

Publicaciones compartidas en Instagram y X ( antes Twitter ) aseguran que la compañía aseguradora UnitedHealthcare publicó una oferta de trabajo buscando nuevo CEO el mismo día que su director general, Brian Thompson, fue asesinado , pero esa afirmación es falsa. La empresa confirmó a elDetector que no es cierta. Además, esa oferta no aparece disponible ni en su web ni en su página de LinkedIn en el momento de publicar esta verificación.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



“¿Alguien busca un nuevo trabajo? Este puesto está disponible hoy”, dice un mensaje en inglés compartido el 4 de diciembre de 2024 en X que acompaña un supuesto pantallazo de una publicación que parece ser de LinkedIN. Esta dice “Chief Executive Officer (CEO), Minnetonka, MN. Hace una hora. Más de 100 solicitantes. De 300 mil dólares a 450 mil dólares al año. Remoto. Tiempo completo”. Abajo se ven dos botones uno dice “aplicar” y el otro “guardar”.

Otra publicación en Instagram con la misma fotografía dice: “UnitedHealthcare ya está buscando un nuevo director ejecutivo”. Sobre la imagen se señala que esto ocurrió después de que el CEO previo fuera baleado y asesinado el 4 de diciembre de 2024 por la mañana.

Thompson, de 50 años, fue asesinado en el exterior del hotel Hilton, en Midtown Manhattan, en lo que la policía cree que fue un ataque directo contra el CEO de la compañía aseguradora. Luego de días de búsqueda la policía detuvo a Luigi Mangione , quien ahora enfrenta cargos por el crimen.

La empresa afirma que es falso

A través de un correo electrónico, el área de comunicaciones de la empresa aseguradora dijo a elDetector: “Podemos confirmar que esta oferta de empleo es falsa”.

También revisamos las ofertas de trabajo publicadas en la página de LinkedIn de UnitedHealthcare desde el 4 de diciembre hasta el 12 de diciembre y no encontramos ninguna para la posición de CEO. Tampoco existe una oferta para ese puesto publicada en su web oficial.

PUBLICIDAD

Lo que sí hay son vacantes para puestos como director de gestión de la cadena de suministro clínico, director de crecimiento o director financiero en distintos lugares del mundo.

Conclusión

Es falso que la aseguradora UnitedHealthcare haya publicado una oferta de trabajo en LinkedIn buscando nuevo CEO, el mismo día en que su director general, Brian Thompson, fue asesinado. La empresa respondió por correo electrónico a elDetector que esa información era falsa. Además, no hay una oferta de ese tipo ni en la página de LinkedIn de la aseguradora ni en su página web. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD