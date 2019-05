Tyson Foods anuncia que retirará de los supermercados casi 12 millones de libras de tiras de pollo por alerta de contaminación

Tyson Foods Inc. está retirando del mercado alrededor de 11,8 millones de libras de tiras de pollo congeladas por temor a que los productos estén contaminados con metal, dijeron este sábado funcionarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un comunicado.

"Nos preocupa que algunos productos estén en los congeladores de los consumidores. Se insta a los consumidores que han comprado estos productos a no consumirlos . Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra", dijo la agencia federal.

Tyson también publicó en internet todos los productos retirados que incluyen no solo alimentos de Tyson sino también Ahold, Kirkwood, Best Choice, Food Lion, Giant Eagle, Great Value, Hannaford, Meijer, Publix y Sparetime.