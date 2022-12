Twitter elimina su política contra la desinformación sobre el covid-19: esto es lo que sabemos

Ante la consulta de Factchequeado, desde el área de Prensa de Twitter para Estados Unidos no respondieron. Sin embargo, desde el área de Gobierno, Políticas Públicas y Filantropía de Twitter para Hispanoamérica y el Caribe señalaron: “Al inicio de la pandemia, el objetivo principal de la política de información engañosa de covid-19 era proporcionar un contexto adicional basado en fuentes autorizadas en un momento en el que la orientación médica establecida cambiaba constantemente y no estaba generalizada. Esto ya no es así”.