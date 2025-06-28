Trump vs Trump: cómo el presidente se contradice en sus falsedades sobre Biden

Trump pidió a la Fiscalía y a su abogado investigar el supuesto “encubrimiento” de la salud del expresidente.

El presidente Donald Trump ordenó a la Fiscalía General y a su abogado de la Casa Blanca que se investigue el supuesto “encubrimiento” del estado de salud físico y cognitivo de Joe Biden, quien según él, no tomó directamente una serie de decisiones durante su gobierno. Esto significa un cambio en la narrativa de Trump sobre las acciones tomadas específicamente por el expresidente Biden, a quien antes acusaba de lo mismo que ahora dice que el demócrata no tenía conocimiento.

PUBLICIDAD

Tras las últimas afirmaciones de Trump, Biden respondió en un comunicado enviado a los medios: “Que quede claro: tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones”.

El centro de la polémica sería el “autopen ”, un bolígrafo “que reproduce la firma de una persona de forma automática”, como explican en Noticias Univision, y que fue usado por Biden y también por otros mandatarios. “El Sr. Trump ha alegado, por ejemplo, que algunos indultos que el Sr. Biden había otorgado durante su mandato eran inválidos porque se firmaron con un bolígrafo automático (ni la Constitución ni la jurisprudencia permiten revocar un indulto)”, explica The New York Times .

En un encuentro con la prensa y los jugadores del equipo de fútbol Juventus FC (a propósito del Mundial de Clubes que se celebra en el país), en la Oficina Oval, el mandatario dijo que Biden no había estado tomando decisiones y que el demócrata no estuvo de acuerdo con las “fronteras abiertas”.

Esos tres señalamientos contradicen las falsedades que ha dicho el mismo Trump anteriormente, incluso cara a cara en su único debate con Joe Biden , sobre las decisiones del expresidente.

En elDetector hacemos un repaso por las afirmaciones contrastantes de Trump, entre lo que decía y lo que dice de su antecesor.

PUBLICIDAD

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Había dicho, por ejemplo, que Biden estaba detrás de las decisiones judiciales en su contra y del aumento del precio de los huevos

Como apuntó en octubre de 2023 BBC News, ese no era un caso federal, sino civil, que se fundamenta en las leyes del estado de Nueva York, por lo que "el Departamento de Justicia no tiene jurisdicción”.

PUBLICIDAD

En otras oportunidades, Trump acusó a Joe Biden de ser un “mal tipo” y desde su cuenta en Truth Social escribió el 21 de julio de 2024: “Ha hecho [Biden] todo lo posible por destruir nuestro país, desde nuestra frontera sur hasta el dominio energético, la seguridad nacional, la posición internacional y mucho más”. Nuevamente haciendo referencia a acciones del ahora expresidente.

En su primer discurso ante el Congreso , el pasado 4 de marzo de 2025, el republicano dijo también: “Joe Biden dejó que el precio de los huevos se descontrolara”. Esa fue una afirmación falta de contexto, partiendo del hecho de que si bien los precios aumentaron considerablemente durante su administración, pasando de $1.60 por docena en febrero de 2021 a $4.15 en diciembre de 2024 (último mes completo de su gobierno), según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el incremento respondió a factores ajenos al gobierno, como lo es el brote de gripe aviar que ha afectado al país.

En una reciente declaración desde la Oficina Oval, el pasado 18 de junio de 2025, el mandatario dijo, en contraste: “Él [Biden] no tomó ninguna decisión” ( ver 3:03 a 3:04 ).

Ha repetido en múltiples ocasiones que Biden “abrió las fronteras”

Al menos una decena de veces, seguidas y verificadas por elDetector, el presidente Trump ha dicho la falsedad de que Joe Biden abrió las fronteras , y que con ello permitió una “invasión extranjera” en el país; sumando otros elementos, como que eso hizo que ingresaran “ilegalmente” personas supuestamente de instituciones mentales y cárceles de países como, por ejemplo, Venezuela .

PUBLICIDAD

Como ya hemos verificado en elDetector, es falsa la afirmación de que durante la gestión Biden había “fronteras abiertas”.

Millones de personas fueron detectadas por las autoridades en su intento de entrar a Estados Unidos sin documentos durante la administración Biden (enero 2021- enero 2025).

El CBP tiene además estadísticas de extranjeros con antecedentes que fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza; y durante los cuatro años de gestión de Joe Biden (los que sugiere Trump) fueron detenidas 55,106 de estas personas.

En contraste, el pasado 18 de junio Trump afirmó, sin aportar evidencias: “Nunca estuvo [Joe Biden] a favor de las fronteras abiertas” ( ver minuto 3:16 a 3:18 ).

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD