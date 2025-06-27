Trump NO ha dado un “ultimátum” a ciudadanos con doble nacionalidad: lo que dice ese video es falso

Un video compartido en Instagram afirma falsamente que el presidente Donald Trump “acaba de lanzar el ultimátum más brutal sobre la doble ciudadanía en la historia de Estados Unidos”, supuestamente obligando a los ciudadanos con doble nacionalidad a elegir una sola. Sin embargo, la legislación estadounidense permite la doble ciudadanía, cumpliendo con algunos requisitos.

PUBLICIDAD

La administración Trump “está impulsando una nueva política devastadora que obliga a todos los ciudadanos con doble nacionalidad en EEUU a elegir un solo país en un plazo de 180 días”, dice el video publicado el 19 de junio de 2025, en el que se muestra una imagen de Trump.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Estados Unidos permite la doble ciudadanía

Juan Carlos Gómez, J.D. , director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, calificó a elDetector como falsa la afirmación contenida en el video que estamos verificando, en una consulta enviada por correo electrónico.

De acuerdo a la ley de Estados Unidos, las personas que escogen naturalizarse como ciudadanas estadounidenses “no tienen que elegir una nacionalidad sobre la otra”.

El gobierno estadounidense indica que las personas con doble ciudadanía pueden conservar ambas nacionalidades, siempre que cumplan ciertos requisitos, como “ser leales tanto a Estados Unidos como al país extranjero” y “utilizar su pasaporte estadounidense para entrar y salir del país”.

Desde elDetector realizamos una búsqueda en el sitio oficial de la Casa Blanca utilizando las palabras clave en inglés "doble ciudadanía", pero no encontramos ningún resultado que confirmara la existencia de una orden ejecutiva o declaración oficial sobre el tema.

PUBLICIDAD

Buscamos, además, con palabras clave en Google y no hallamos información que respalde la afirmación de que los ciudadanos naturalizados deban elegir una sola nacionalidad en un plazo de 180 días, como sostiene el video desinformante.

A diferencia de Estados Unidos, que sí permite la doble nacionalidad, hay países que no la reconocen. En India, por ejemplo, “no se permite tener simultáneamente la ciudadanía india y la de un país extranjero”, según su Constitución. China es otro país que tampoco reconoce la doble ciudadanía.

Conclusión

Es falso que Donald Trump haya lanzado un “ultimátum brutal” contra los ciudadanos con doble nacionalidad, como sostiene un video difundido en redes sociales. No existe ninguna política oficial ni orden ejecutiva vigente que respalde esa afirmación. Estados Unidos permite la doble ciudadanía, siempre que se cumplan requisitos como la lealtad al país y el uso del pasaporte estadounidense al ingresar y salir del territorio. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD