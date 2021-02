Kim Kardashian le pide el divorcio al rapero Kanye West tras 6 años de matrimonio

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el proceso de divorcio que hablaron con AP, pero no autorizadas para hablar públicamente, Kardashian solicitó el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El comienzo del fin del matrimonio se produce después del anuncio de septiembre de que el programa que hizo el nombre de su familia, " Keeping Up With The Kardashians", llegaría a su fin en 2021 después de 14 años.