La semana en video | Qué puede llevar a que se pierda la ciudadanía de EEUU y cuáles son las nuevas regulaciones de CBP

Video ¿Te pueden quitar la ciudadanía estadounidense? Estas son las razones por las que puedes perderla

Una venezolana perdió la ciudadanía tras ser hallada culpable de una estafa a Medicare. El abogado de inmigración Ángel Leal analiza este caso y explica qué delitos podrían llevarte a perderla. Esto y las nuevas regulaciones de control de la Patrulla Fronteriza fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Estas historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1.

¿Te pueden quitar la ciudadanía estadounidense? Estas son las razones por las que puedes perderla

Diecisiete años después de su naturalización, a la inmigrante venezolana Marieva Briceno le revocaron la ciudadanía estadounidense tras ser declarada culpable de haber defraudado a Medicare por más de $5.4 millones. El abogado de inmigración Ángel Leal analiza este caso y explica qué delitos podrían llevarte a perderla.

Video ¿Te pueden quitar la ciudadanía estadounidense? Estas son las razones por las que puedes perderla

2. ¿Puedes perder tu 'green card' o visa tras las nuevas regulaciones aduaneras de CBP? Esto debes saber

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está implementando nuevas regulaciones de control para reforzar la vigilancia de los extranjeros que entran y salen de Estados Unidos. Las nuevas medidas, que contarán con una recolección obligatoria de datos biométricos, incluyen a quienes cuentan con 'green card' o visas de cualquier tipo. Te explicamos qué debes tener en cuenta.

Video ¿Puedes perder tu 'greencard' o visa tras las nuevas regulaciones aduaneras de CBP? Esto debes saber

3. Esto se sabe de la revisión masiva de 'green cards' anunciada por USCIS para ciertos inmigrantes

El director de USCIS anunció que se realizará una revisión "exhaustiva" de 'green cards' otorgadas a inmigrantes de países catalogados como de "preocupación". Esta decisión se da luego de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran baleados cerca de la Casa Blanca y conocerse que el acusado es un inmigrante afgano.

Video Esto se sabe de la revisión masiva de 'green cards' anunciada por USCIS para ciertos inmigrantes

4. Graban a trabajador de un restaurante lanzando carne congelada al suelo para separarla

Un video muestra a un trabajador arrojando carne al suelo afuera de un restaurante vietnamita en Milpitas, California. Las autoridades sanitarias encontraron varias violaciones adicionales, lo que llevó a su cierre temporal.

Video Graban a trabajador de un restaurante lanzando carne congelada al suelo para separarla

5. Comprar y devolver raspadores: la singular protesta para que Home Depot “saque a ICE” de sus tiendas

Los grupos de activistas Radio Jornalera y National Day Laborer Organizing Network realizaron una protesta en un Home Depot en Monrovia, California, donde decenas de personas colapsaron las cajas de la tienda con la compra y devolución de raspadores de 17 centavos. Piden que la tienda no permita la entrada de agentes de inmigración en su propiedad.

Video Comprar y devolver raspadores: la singular protesta para que Home Depot “saque a ICE” de sus tiendas

6. Pensaban que estaba muerta y la iban a cremar: la mujer dio golpes en su ataúd para ser rescatada

Cuando trabajadores del templo budista Wat Rat Prakhong Tham en Tailandia escucharon ruidos que provenían de un ataúd, lo abrieron y se dieron cuenta que la mujer en su interior se movía. Fue llevada a un hospital.