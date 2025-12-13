Videos de Noticias La semana en video: Un escape de la Patrulla Fronteriza y una propuesta bipartidista para los 'dreamers' Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.

Video Vieron a agentes de inmigración y se subieron al techo de la casa en la que trabajaban

Un grupo de trabajadores en Kenner, cerca de Nueva Orleans, fue sorprendido en su descanso por oficiales de la Patrulla Fronteriza. Los hombres subieron al techo y se quedaron ahí hasta que los agentes se fueron. Esto y la 'Dream Act 2025', la propuesta que busca un camino a la residencia para ‘dreamers’ fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Estas historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Vieron a agentes de inmigración y se subieron al techo de la casa en la que trabajaban

Un grupo de trabajadores en Kenner, una ciudad a unas 10 millas al oeste de Nueva Orleans, fue sorprendido en su descanso por oficiales de la Patrulla Fronteriza. Los hombres subieron al techo y se quedaron ahí hasta que los agentes se fueron. Detuvieron a una persona, que se entregó a los oficiales.

Video Vieron a agentes de inmigración y se subieron al techo de la casa en la que trabajaban

2. Dream Act 2025: en qué consiste la propuesta que busca un camino a la residencia para ‘dreamers’

Una propuesta bipartidista busca un camino hacia la residencia permanente para los jóvenes que llegaron a EEUU durante su infancia. Al respecto, Jorge Cancino, editor principal de inmigración de TelevisaUnivision, y Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.Us, explican cuál es la principal diferencia entre esta versión del Dream Act con la presentada en 2023.

Video Dream Act 2025: en qué consiste la propuesta que busca un camino a la residencia para ‘dreamers’

3. Sujeto decapita con un machete a su mejor amigo: caminó con la cabeza por el pueblo, dicen testigos

Carlos Andrés Pantoja, de 38 años, fue brutalmente asesinado y decapitado con un machete tras una pelea que comenzó en un billar en Coveñas, Colombia. El presunto responsable del crimen, identificado como Jhony Feria, de 25 años, fue arrestado por la policía. Según testigos, el sujeto paseó con la cabeza de la víctima por las calles del pueblo.

Video Sujeto decapita con un machete a su mejor amigo: caminó con la cabeza por el pueblo, dicen testigos

4. Trabajadora de Cinnabon le grita insultos racistas a pareja inmigrante: fue despedida del trabajo

Una trabajadora de la cadena de repostería Cinnabon fue despedida de su empleo tras ser captada en video gritando insultos racistas a una pareja musulmana somalí en una tienda en un centro comercial de Wisconsin. "Sus acciones y declaraciones son completamente inaceptables", señaló la empresa en un comunicado.

Video Trabajadora de Cinnabon le grita insultos racistas a pareja inmigrante: fue despedida del trabajo

5. Coche bomba explota en una base policial de Michoacán: deja cinco muertos y varios heridos

Un vehículo cargado con explosivos estalló frente a una base de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán. La explosión dejó muertos, heridos y daños en viviendas y comercios.

Video Coche bomba explota en una base policial de Michoacán: deja cinco muertos y varios heridos

6. La influencer enamorada de un criminal y un fugitivo del FBI: perfiles del Tren de Aragua en EEUU

La actriz, modelo e influencer venezolana Jimena Romina Araya Navarro fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua. Al tiempo, el gobierno de EEUU elevó de 3 a 5 millones la recompensa que ofrece por la captura de uno de los jefes del grupo, Giovanni Vicente Mosquera Serrano, quien está en la lista de los más buscados del FBI.