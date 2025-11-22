La semana en video: el joven que evitó que ICE detuviera a su padre y la enfermedad de manos, pies y boca

Video Agente de ICE que apuntó su arma a una madre ya había detenido indebidamente a ciudadana: denuncia

Las nuevas medidas de USCIS sobre la revisión de procesos migratorios y las dudas sobre cómo el acceso a algunos beneficios públicos podría ser un obstáculo para obtener la green card fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. "Corre, está Inmigración": con llamada secreta, joven salva a su padre de ser detenido por ICE

Un joven ciudadano estadounidense de 18 años logró llamar a su padre con un comando de voz para alertarlo de un operativo de ICE en una obra en construcción. El joven, nacido en Raleigh, Carolina del Norte, cuenta que no se resistió a la detención para ganar tiempo y así permitir que su padre pudiera buscar refugio y estar a salvo.

Video "Corre, aquí está Inmigración": con llamada secreta, joven salva a su padre de ser detenido por ICE

2. ¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca? Los casos aumentan

Hay alarma en escuelas y guarderías por el aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral altamente contagiosa que provoca fiebre, dolor de garganta, erupciones con ampollas en la piel y en zona bucal. Los brotes se han concentrado en estados como Virginia, Tennessee, Maryland, West Virginia y Wisconsin, entre otros.

Video ¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca? Los casos aumentan en EEUU y te explicamos los síntomas

3. Nuevas medidas de USCIS intensifican la revisión de procesos migratorios

Mayores facultades policiales, verificaciones exhaustivas de redes sociales y más investigaciones de fraudes son algunas de las nuevas medidas que implementará el Servicio de Inmigración para revisar los casos.

Video Nuevas medidas de USCIS intensifican la revisión de procesos migratorios: Abogado explica

4. ¿Tienes visa de trabajo o solicitud de asilo? Te explicamos si te protegen de una deportación

Ante los operativos de ICE, muchos tienen dudas sobre la protección que ofrecen la solicitud de asilo, la visa de trabajo y el permiso de trabajo ante una posible deportación. Un experto en inmigración nos explica todo lo que debes saber dependiendo de cada caso.

Video ¿Tienes visa de trabajo o solicitud de asilo? Te explicamos si te protegen de una deportación

5. ¿SNAP o Medicaid podrían ser obstáculo para obtener la residencia permanente en EEUU?

Nuevas reglas podrían complicar la situación migratoria de quienes reciben cupones de alimentos o Medicaid. Expertos en inmigración advierten que beneficiarse de estos programas podrían considerarse “carga pública”, lo que afectaría sus solicitudes de residencia permanente en EEUU.

Video ¿Beneficiarse de SNAP o Medicaid podría ser obstáculo para obtener la residencia permanente en EEUU?

6. Detienen al supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, México

Autoridades en México confirmaron la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Se trata de un sujeto identificado como Jorge Armando, quien sería uno de líderes del grupo criminal que planeó el ataque. El alcalde murió tras ser baleado durante un evento público y frente a decenas de asistentes.