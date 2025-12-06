La semana en video: Joven deportada a Honduras cuando viajaba a visitar a su madre y millones de pedidos de asilo en suspenso

Video Joven hispana iba a sorprender a sus padres en 'Thanksgiving' y termina deportada a Honduras

Una joven de 19 años que llegó a EEUU cuando era una niña fue detenida en Thanksgiving en un aeropuerto y terminó deportada a Honduras. Esto y los 19 países de origen de inmigrantes cuyas 'green cards' serán revisadas por USCIS fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Estas historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1.

Joven iba a sorprender a sus padres en 'Thanksgiving' y termina deportada a Honduras

Any López, una joven de 19 años que llegó a EEUU cuando era una niña, fue detenida en un aeropuerto de Massachusetts cuando viajaba para sorprender a sus padres en Thanksgiving. En lugar de reencontrarse con ellos, fue deportada a Honduras pese a una orden judicial que debía frenar su expulsión.

2.

Los 19 países de origen de inmigrantes cuyas 'green cards' serán revisadas

USCIS informó que al evaluar a inmigrantes de esos países también se considerarán “factores negativos específicos” de cada país.

Video ¿Cuáles son los 19 países de origen de inmigrantes cuyas 'green cards' serán revisadas por USCIS?

3. USCIS reanuda visitas sorpresa a empleadores, amigos y vecinos de solicitantes de ciudadanía

USCIS reanudó una práctica en la que los agentes pueden hacer visitas sorpresa al hogar, así como a amigos y empleadores de solicitantes de ciudadanía. La medida, según explican, es para averiguar la buena conducta moral del aplicante.

Video USCIS reanuda visitas sorpresa a empleadores, amigos y vecinos de solicitantes de ciudadanía

4. Dream Act 2025: en qué consiste la propuesta que busca un camino a la residencia para ‘dreamers’

Una propuesta bipartidista busca un camino hacia la residencia permanente para los jóvenes que llegaron a EEUU durante su infancia. Al respecto, Jorge Cancino, editor principal de inmigración de TelevisaUnivision, y Gaby Pacheco, presidenta de TheDream.Us, explican cuál es la principal diferencia entre esta versión del Dream Act con la presentada en 2023.

Video Dream Act 2025: en qué consiste la propuesta que busca un camino a la residencia para ‘dreamers’

5. “¡Soy ciudadana!”: el momento en que una mujer es detenida a la fuerza por agentes de inmigración

Una mujer vestida con uniforme médico fue sacada a la fuerza de su auto por agentes de inmigración en Florida, pese a gritar varias veces que era ciudadana estadounidense. El arresto quedó grabado en video.

Video “¡Soy ciudadana!”: el momento en que una mujer es detenida a la fuerza por agentes de inmigración

6. ¿Qué pasa con las millones de solicitudes de asilo que quedan en pausa? Te explicamos

El gobierno de Donald Trump anunció la pausa en los casos de asilo y una estricta verificación de antecedentes a residentes permanentes. Al respecto, Jorge Cancino, editor principal de inmigración de TelevisaUnivision, y Haim Vásquez, abogado de inmigración, explican qué pasará con las millones solicitudes de asilo que quedarán en espera.