Videos de Noticias La semana en video: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.

El llanto de una periodista de Univisión al reportar la audaz captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, hecha por militares estadounidenses; y las imágenes del agente de ICE que mató a una mujer en Minneapolis son algunas de las historias que más interés generaron entre la audiencia durante los pasados siete días.

Estos y otros videos estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Periodista de Univision rompe en llanto al reportar la captura de Nicolás Maduro

La periodista venezolana Elyangélica González rompió en llanto por la emoción de reportar la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, anunciada por el presidente Donald Trump. "El cuerpo me tiembla por lo que está pasando", afirmó la comunicadora.

2. Imágenes de las explosiones y columnas de humo en diferentes zonas de Caracas por la captura de Nicolás Maduro

Videos compartidos por habitantes de Caracas muestran explosiones y columnas de humo en diferentes puntos de la capital de Venezuela. Los hechos comenzaron alrededor de las 2:00 am hora local y se prolongaron por aproximadamente una hora y 20 minutos, mientras aviones de combate sobrevolaban la ciudad.

3. Maduro es imputado por conspiración narcoterrorista en el Distrito Sur de Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", señaló Bondi en un mensaje en sus redes sociales.

4. “Happy New Year”: el saludo de Maduro mientras es escoltado por la DEA para la toma de huellas

Nicolás Maduro fue trasladado por agentes de la DEA en Manhattan, Nueva York. “Good night” y “Happy New Year” fueron dos de las frases que se le escuchó decir al venezolano en el video difundido por una cuenta oficial de la Casa Blanca. Maduro aterrizó este sábado en la ciudad para enfrentar cargos de corrupción y narcotráfico, entre otros delitos, tras ser capturado junto a su esposa por fuerzas especiales de EEUU.

5. "Venezuela libre": venezolanos en EEUU celebran la captura de Nicolás Maduro y su esposa

En Florida, varios venezolanos expresaron su sorpresa y emoción tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre captura de Nicolás Maduro y su esposa tras un operativo realizado la madrugada de este 3 de enero. "Por fin vamos a poder ir a ver a nuestras familias", aseguró visiblemente emocionada una venezolana.

6. Graban el momento en que un agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Durante un operativo de inmigración agentes de ICE le pidieron a una mujer que detuviera su camioneta. Segundos después, cuando ella intentó avanzar con su vehículo, uno de los oficiales le disparó