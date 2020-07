¿Otra broma? El rapero Kanye West anuncia que se postulará como candidato a la presidencia

West no dio más detalles sobre su presunta campaña, cuando faltan apenas cuatro meses para las elecciones de noviembre. Tampoco se conoce si el rapero ha presentado documentos oficiales para aparecer en las boletas electorales. La fecha límite para agregar candidatos independientes a la boleta electoral aún no ha pasado en muchos estados.

Aunque es difícil de discernir el nivel de seriedad de este mensaje, no hay que olvidar que cuando el propio Trump, otro famoso de reality shows de la televisión, anunció su postulación a la presidencia, muchos lo interpretaron como una broma y lo siguieron interpretando como tal durante su campaña, hasta que los resultados de las elecciones lo convirtieron en presidente de los Estados Unidos.

No es primera vez que West habla de este tema. En 2015 y 2016 hizo referencia en varias entrevistas a la posibilidad de presentarse como candidato en 2020.

¿Se enfrentaría a Trump?

"Llegará el momento en que yo sea presidente de Estados Unidos y recordaré (...) a cada fundador que no tuvo la capacidad de entender lo que estábamos haciendo", dijo sin aclarar a quienes se refería.

El anuncio llega días después de que West lanzara una nueva canción, "Wash Us In the Blood" (Lávanos en la sangre), junto a un video en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales.